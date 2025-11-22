Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Napoli, vittoria per 3 a 1 contro l'Atalanta: azzurri in vetta solitaria

di
Libero logo
sabato 22 novembre 2025
Napoli, vittoria per 3 a 1 contro l'Atalanta: azzurri in vetta solitaria

1' di lettura

Il Napoli ha battuto per 3-1 l'Atalanta, nell'anticipo della 12/a giornata di Serie A. Le reti degli azzurri portano la firma di David Neres (le prime due) e Noa Lang. Per l'Atalanta ha segnato invece Gianluca Scamacca. Con questa vittoria, il Napoli si porta momentaneamente da solo primo in classifica con 25 punti in attesa degli impegni di domani dell'Inter contro il Milan nel Derby e della Roma in casa della Cremonese. Esordio amaro per Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta, che resta fermo a quota 13 punti dopo il terzo ko di fila in campionato.

tag
napoli
atalanta

Presidente del Napoli De Laurentiis, rinviato a giudizio per falso in bilancio

Agghiacciante Nola, uccide la sorella e fa una videochiamata alla mamma: "Guarda, è morta"

Fermo ai box Kevin De Bruyne, la foto che fa tremare i tifosi del Napoli: come si presenta

ti potrebbero interessare

Inter-Milan, Fulvio Collovati non ha dubbi: "Ecco come finirà"

Inter-Milan, Fulvio Collovati non ha dubbi: "Ecco come finirà"

Lorenzo Pastuglia 
Juventus, ennesimo pareggio: con la Fiorentina finisce 1 a 1

Juventus, ennesimo pareggio: con la Fiorentina finisce 1 a 1

Redazione
Coppa Davis, la Spagna batte la Germania e va in finale contro l'Italia

Coppa Davis, la Spagna batte la Germania e va in finale contro l'Italia

Redazione
Vlahovic, cori horror a Firenze, "sei uno z***ro". Si ferma la partita

Vlahovic, cori horror a Firenze, "sei uno z***ro". Si ferma la partita