Juventus, Kenan Yildiz sbotta durante l'intervista: "Perché ridono?"

La Juventus torna dalla Norvegia con un successo prezioso: un 3-2 in casa del Bodo Glimt che vale la prima vittoria europea stagionale e soprattutto un secondo tempo di grande qualità. Dopo una prima frazione complicata, i bianconeri hanno cambiato volto grazie all’ingresso di Kenan Yildiz, capace di trasformare l’attacco con ritmo, estro e continuità di invenzione. Il turco, entrato subito in partita, ha guidato la rimonta con una serie di giocate che hanno acceso la manovra e dato imprevedibilità alla squadra di Luciano Spalletti.

Proprio Yildiz, protagonista assoluto, ha commentato la serata ai microfoni di Sky. Chiamato da Fabio Capello a essere “più continuo”, il giovane talento ha sorriso, accogliendo la critica, e ha risposto a una domanda sull’affermazione di Spalletti secondo cui il ragazzo avrebbe avuto bisogno di rifiatare. La reazione del turco è stata spontanea: “In realtà non sapevo che non avrei giocato fino a poco prima della partita, è stata una sua decisione”. In studio è scoppiata una risata, alla quale Yildiz ha reagito con naturalezza interrompendo per un attimo l’intervista: “Perché ridono?”.