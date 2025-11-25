Juventus, David e Openda rimontano il Bodo 3 a 2: tutto facile per il Napoli

Primo successo europeo stagionale per la Juventus. Nella serata di Champions i bianconeri passano sul campo dei norvegesi del Bodo Glimt e salgono in zona playoff, raggiungendo quota 6 punti. La formazione di Spalletti si impone 3-2 nel match valido per la quinta giornata della fase campionato. Nel primo tempo padroni di casa avanti con Blomberg (27'). Nella ripresa, complice l'ingresso di Yildiz, la Juve cambia marcia. Il primo gol in bianconero di Openda vale il pareggio (48'), McKennie firma il sorpasso al 59'. Finale palpitante: a tre minuti dal termine Fet pareggia i conti su rigore, poi David regala i tre punti ai torinesi al 91'.

Il Napoli torna al successo in Champions League e si rilancia in ottica qualificazione. La formazione di Conte batte 2-0 gli azeri del Qarabag nell'incontro valido per la quinta giornata della prima fase e sale a quota 7. La gara del 'Maradona' si sblocca nella ripresa. Holjund fallisce un rigore al 55', poi è McTominay a portare in vantaggio gli azzurri. Al 72' il raddoppio del Napoli con l'autorete di Jankovic su girata dello scozzese.