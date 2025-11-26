Mondiali, tutto pronto per il sorteggio: perché per l'Italia è un'altra batosta

La Fifa si avvicina al sorteggio dei Mondiali 2026, previsto per il 5 dicembre, e ha finalmente sciolto uno dei nodi più attesi: il posizionamento nelle fasce delle nazionali che arriveranno dai playoff. Una decisione tutt’altro che secondaria per l’Italia, che spera di superare gli spareggi e tornare finalmente alla Coppa del Mondo. La scelta, però, non sorride alla squadra di Gattuso: qualora ottenesse la qualificazione, la Nazionale finirebbe automaticamente nell’ultima fascia, con il rischio concreto di ritrovarsi in un girone tra i più duri dell’intero torneo. Ma, considerando il percorso che l’Italia deve ancora completare, questo non è neppure il problema più urgente.

Le fasce stabilite dalla Fifa delineano un quadro molto chiaro: nella prima ci sono tutte le grandi potenze, dai padroni di casa Canada, Messico e Stati Uniti fino a Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania. La seconda raccoglie squadre di alto livello come Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Australia. La terza comprende Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica. Infine, in quarta fascia finiscono nazionali come Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda e tutte le vincitrici dei playoff europei e dei tornei intercontinentali.