Jannik Sinner, Armin Zöggeler sbotta: "Domanda stupida"

Non si placa la polemica su Jannik Sinner. O meglio, sulle sue origini. Nato a San Candido, in Trentino-Alto Adige, il campione italiano è spesso al centro della solita controversia sull'italianità del tennista. Un dibattito che ha visto anche l'intervento di Armin Zöggeler. L'atleta azzurro nato in Alto Adige e due volte medaglia d’oro nello slittino ai Giochi Olimpici, sulle colonne del Corriere dell’Alto Adige si è sfogato così: "Le polemiche su Sinner? Quella riguardo il sentirsi più austriaco o italiano è una domanda stupida, tirata in ballo solo per fare polemica. Io sono stato sempre molto diplomatico e voglio tenermi fuori da questo ma gli atleti devono pensare solo allo sport e non al resto. Tutti conosciamo la storia dell’Alto Adige, siamo una minoranza che parla due lingue ma siamo italiani, pur conservando il nostro dialetto".

Da qui l'attacco a tutti coloro che sfruttano il nome di Sinner: "Tanti giornalisti vogliono fare questa polemica per far emergere il loro nome, e lo stesso vale per quei cittadini sudtirolesi che continuano a mettere benzina sul fuoco". Basti pensare che poche settimane fa il tennista era finito nel mirino dei bersaglieri tirolesi. Il capo degli Schützen, Christoph Schmid, aveva addirittura inviato a Jannik una lettera.