Milan-Lazio, Allegri e il vice di Sarri? La scena inquietante sfuggita a tutti

Il finale di Milan-Lazio è stato rovente, segnato da una serie di eventi caotici, iniziati quando l’arbitro Collu è stato invitato dal Var a rivedere il presunto tocco di braccio di Pavlovic in area di rigore. Prima ancora di esaminare le immagini al monitor, il direttore di gara ha però espulso Massimiliano Allegri, dando così il via a momenti di forte tensione. L’allenatore, diretto verso gli spogliatoi, si è infatti trovato faccia a faccia con un membro della panchina biancoceleste, Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri e figura già coinvolta in episodi simili in passato.
Secondo quanto raccolto a bordocampo, la frase incriminata - “Ogni volta che ci sei te succede sempre un casino” - sarebbe stata pronunciata da Allegri e successivamente riportata allo stesso Collu, queste parole insomma dietro l’immediato cartellino rosso. Il tecnico rossonero non ha nascosto l’irritazione durante i lunghi momenti che hanno preceduto la scelta arbitrale di non assegnare il rigore alla Lazio. Una volta beccato il rosso, Allegri, trattenuto dal personale milanista, ha imboccato la scalinata che porta nel tunnel di San Siro, ma il suo cammino si è incrociato con quello di Ianni, dando origine a un confronto acceso.
Milan-Lazio, Lele Adani estremo: "Oggi muore l'arbitro"Una serata ad altissima tensione quella di San Siro, un epilogo convulso e una coda di polemiche che continua a far disc...
Non è semplice ricostruire in modo preciso i dialoghi tra i due, ma dalle riprese televisive sembra emergere un labiale di Ianni, un “bravo” ironico - accompagnato da altre "gentilezze" - rivolto al tecnico rossonero. Allegri avrebbe replicato, provocando la reazione del vice di Sarri, che avrebbe cercato lo scontro fisico, arrivando a strattonarlo e avvicinandosi minacciosamente. L’allenatore del Milan ha risposto per qualche istante, poi ha preferito proseguire verso gli spogliatoi continuando però a inveire contro un Ianni completamente fuori controllo.
La situazione è rientrata solo grazie al rapido intervento dello staff tecnico della Lazio, dello stesso Sarri e di alcuni giocatori, che hanno allontanato i due protagonisti dalla zona calda. Dopo aver constatato l’accaduto, Collu ha poi scelto di espellere anche Ianni per il suo comportamento. Una sequenza concitata che ha aggiunto ulteriore tensione a un finale già incandescente. Allegri, da par suo, nel post-partita non ha voluto commentare l'episodio.