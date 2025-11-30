Milan-Lazio, Allegri e il vice di Sarri? La scena inquietante sfuggita a tutti

Il finale di Milan-Lazio è stato rovente, segnato da una serie di eventi caotici, iniziati quando l’arbitro Collu è stato invitato dal Var a rivedere il presunto tocco di braccio di Pavlovic in area di rigore. Prima ancora di esaminare le immagini al monitor, il direttore di gara ha però espulso Massimiliano Allegri, dando così il via a momenti di forte tensione. L’allenatore, diretto verso gli spogliatoi, si è infatti trovato faccia a faccia con un membro della panchina biancoceleste, Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri e figura già coinvolta in episodi simili in passato.

Secondo quanto raccolto a bordocampo, la frase incriminata - “Ogni volta che ci sei te succede sempre un casino” - sarebbe stata pronunciata da Allegri e successivamente riportata allo stesso Collu, queste parole insomma dietro l’immediato cartellino rosso. Il tecnico rossonero non ha nascosto l’irritazione durante i lunghi momenti che hanno preceduto la scelta arbitrale di non assegnare il rigore alla Lazio. Una volta beccato il rosso, Allegri, trattenuto dal personale milanista, ha imboccato la scalinata che porta nel tunnel di San Siro, ma il suo cammino si è incrociato con quello di Ianni, dando origine a un confronto acceso.