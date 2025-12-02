Milan-Lazio, clamoroso: cosa svela la telecamera dell'arbitro

Tutto comincia dall’accerchiamento a Collu dei giocatori della Lazio, che hanno provato a convincerlo ad andare al VAR a rivedere l’azione, dopo il contatto sospetto in area di rigore, con il tocco di braccio di Pavlovic valutato passibile di sanzione: "È mano, è mano al cento per cento". Al contrario, i giocatori del Milan sono apparsi inizialmente spaesati, ad eccezione di Modric che, con lucidità, contesta subito l’episodio e dice a Collu: "Davvero vuoi fischiare quel fallo di mano? Prima c'è un fallo per noi".

Non si sono ancora spente le polemiche successive alla mancata concessione del calcio di rigore alla Lazio nei minuti finali della partita contro il Milan, per il fallo di “braccio” di Pavlovic. Per l'arbitro Collu è stata una serata molto impegnativa e le immagini della sua “RefCam” evidenziano i momenti di caos successivi al richiamo del VAR per valutare l’azione incriminata. È stata la stessa Lega Serie A a mostrare il tutto: polemiche in campo, parapiglia in panchina e la decisione di non concedere il penalty dopo la “on-field review”.

Da lì in poi il caos vero, con l’espulsione a Massimiliano Allegri, reo di avergli detto “quando ci sei tu c’è sempre casino” riferendosi al precedente con la Cremonese. Collu, nel frattempo, cerca di far calmare gli animi ai laziali, invitando Sarri e Romagnoli a far da pacieri: “Quando tutti sono via, controllo”. Finalmente, quindi, l'arbitro è riuscito a rivedere i replay sul monitor. Il resto è storia nota anche senza immagini della RefCam, perché Collu è andato al centro del campo ed ha comunicato la sua decisione: "A seguito di revisione il calciatore numero 31 ha il braccio fuori sagoma, ma prima riceve un fallo dal numero 77 Marusic". Bùm, esplosione di gioia di tutto lo stadio, compresi i 2500 tifosi laziali presenti nel settore ospiti che, però, si sono animati in segno evidente di protesta. L’AIA, intanto, ha deciso: la prestazione dell'arbitro Collu viene considerata positiva, mentre è in arrivo la bocciatura per il VAR Di Paolo, perché non doveva richiamare l’arbitro davanti allo schermo per l'On Field Review. Un errore di procedura che gli costerà caro.