Tunisia, il paradiso dei pensionati: il documentario che spiega tutto

C’è un momento, nella vita, in cui si pensa che tutto sia ormai scritto. Che le scelte importanti siano alle spalle e che il futuro non possa che essere la lenta prosecuzione del passato. Antonietta, invece, ha deciso di smentire questo luogo comune. A settant’anni ha lasciato l’Italia, i suoi affetti, le sue abitudini e si è trasferita ad Hammamet, in Tunisia. Una scelta radicale che ha spiazzato il figlio Salvatore Allocca, regista romano, il quale ha deciso di raggiungerla con una piccola troupe per capire cosa si nascondesse dietro quella fuga inattesa. Nasce così Residence Hammamet – Il Maktub secondo mia madre, documentario presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma e ora distribuito nelle sale da Own Air. Un’opera che parte da una vicenda familiare ma finisce per raccontare un fenomeno sempre più diffuso: quello dei pensionati italiani che scelgono di trasferirsi all’estero alla ricerca di una vita economicamente più sostenibile, di un clima più mite e, soprattutto, di una nuova occasione per sentirsi ancora protagonisti della propria esistenza.

Allocca, quarantaduenne autore che negli anni ha costruito una filmografia sempre attenta all’Italia popolare – da Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato a Taranta on the Road, fino a Mancino naturale con Claudia Gerini – trova qui probabilmente il suo lavoro più personale. Ma evita accuratamente il rischio dell’autobiografismo narcisistico. Il suo film non è soltanto il racconto di una madre e di un figlio che si ritrovano; è piuttosto l’osservazione di una piccola comunità di italiani che, sulle rive del Mediterraneo, hanno deciso di reinventarsi. Tra partite a burraco, gite nel deserto, pranzi condivisi e nuove storie d’amore, emerge un’umanità che il cinema raramente racconta. Uomini e donne entrati ufficialmente nella terza età ma ancora desiderosi di costruire relazioni, coltivare sogni e progettare il domani. La Tunisia diventa così il simbolo di una seconda possibilità, una terra dove la pensione vale di più ma dove, soprattutto, sembra possibile liberarsi da un’identità ormai irrigidita dal tempo. Il sottotitolo del film richiama il termine arabo maktub, «era scritto».