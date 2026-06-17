Vannacci, Ghisleri lo promuove: "Futuro Nazionale prodotto ben studiato"

Alessandra Ghisleri non ha dubbi. Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, è un prodotto ben riuscito. La sondaggista ha spiegato che il generale si è servito di alcuni stratagemmi per associarsi ad alcuni movimenti di destra europei, come Front National. E sta riuscendo ad attirare un elettorato che non si rifà soltanto ai partiti di centrodestra. Ma anche ad alcuni scontenti del Movimento Cinque Stelle.

"Il vero problema penso che sia quello di non fare l'errore di fare un inseguimento a un prodotto che è Futuro Nazionale, che è un prodotto mediatico - ha spiegato la sondaggista, ospite a Tagadà su La7 -. Ed è un prodotto ben studiato. Basti pensare che soltanto le iniziali FN ricordano vagamente Fronte Nazionale. Quindi anche nei colori, un richiamo alle destre di un certo tipo. Per cui il dato vero è che se si rincorrono questi prodotti si rischia di creare il caso ancora più grande di quello che effettivamente potrebbe essere. É vero che lui cresce, ma anche quello che c'è intorno è un tema da guardare anche dall'altra parte. È vero che lui cresce, ma c'è anche tanta gente che lo vede in una maniera completamente differente. Cioè la sua credibilità politica è molto bassa rispetto a quella di altri politici. Lui ha un certo appeal non solo sull'elettorato di centrodestra - ha concluso -, ma anche in una parte di ex elettori del Movimento Cinque Stelle. Non a casa ci sono state tutta una serie di cose che Conte ha detto per limitarlo...".