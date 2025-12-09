Torino-Milan, Allegri furioso al telefono: grosso imbarazzo in diretta

Marco Landucci prova a smorzare i toni con una battuta quando, in diretta, gli viene chiesto con chi stesse parlando Massimiliano Allegri al telefono durante Torino-Milan e perché apparisse così furioso. Le telecamere avevano infatti immortalato il tecnico livornese mentre sbottava al cellulare, contrariato dall’andamento del match. Il suo vice, però, fa spallucce e recita la parte dell’ignaro: “Chi ha chiamato? Io non ce l'avevo il telefono, anzi, il mio era spento, non mi ha chiamato”, scherza ai microfoni di Sky, continuando a negare tra sorrisi. “Eh, non lo so, ma quando è fuori è sempre al telefono”. Dallo studio interviene Riccardo Montolivo, che con pragmatismo offre un’interpretazione decisamente più verosimile rispetto al finto stupore di Landucci: “Era incavolato per come stavano andando le cose”. Il vice annuisce divertito: “Eh bravo, forse stavamo sbagliando troppo”.

Torino-Milan, Allegri urla di tutto al cellulare: con chi ce l'aveva Durante Torino-Milan, Massimiliano Allegri, squalificato e costretto in tribuna, è stato ripreso dalle telecamere...

Un siparietto leggero, dopo che lo stesso Landucci aveva già stemperato i complimenti ricevuti per le quattro vittorie ottenute nelle partite in cui ha sostituito Allegri: “Sì ma è bene che Max ci sia perché mi sono un po' rotto le scatole”. Con il solito sarcasmo, aggiunge poi: “Siamo toscani, ci intendiamo, abbiamo costruito un bel gruppo di lavoro. Però di tutto lo staff il più scarso di tutti sono io, perché poi facevo il portiere”.

Il Milan ribalta il Torino e torna primo in classifica Il Milan ha rimontato due reti al Torino e si e' imposto 3-2 sui granata, una vittoria che consente alla squadr...