Carlos Alcaraz umilia il tifoso: "Col ca***!"

Per Carlos Alcaraz è già tempo di tornare in campo. Le vacanze, brevi e necessarie per ricaricare le energie dopo una stagione intensa, si sono chiuse rapidamente, lasciando spazio alle prime esibizioni in vista del nuovo anno. Negli Stati Uniti è andata in scena una sfida amichevole tra il numero uno del mondo e Frances Tiafoe, numero 30 del ranking, in un’atmosfera rilassata e divertita che ha permesso ai due di regalare spettacolo senza la pressione dei tornei ufficiali. A spuntarla è stato proprio Tiafoe, ma più della vittoria a fare notizia sono stati i siparietti nati durante l’incontro.

Gli spettatori, consapevoli dell’occasione leggera, non si sono tirati indietro nel creare momenti di ilarità. A un certo punto un tifoso ha gridato dall’alto degli spalti: “Carlos vuoi sposarmi?”, provocando una risata immediata del murciano e dei presenti. Alcaraz ha fatto fatica a recuperare la concentrazione e il suo avversario non ha certo contribuito a riportarlo alla serietà. Tiafoe ha infatti colto l’assist e, mentre Alcaraz si preparava alla risposta, ha urlato: “Hell no”, cioè “Col cavolo!”. La reazione dell’americano ha scatenato un’altra ondata di risate, con Carlitos piegato in due e il pubblico a seguirlo. Un clima disteso che richiama un episodio analogo di due anni fa, quando durante un’altra esibizione una tifosa chiese la mano allo spagnolo.

