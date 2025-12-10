Carlos Alcaraz umilia il tifoso: "Col ca***!"

Per Carlos Alcaraz è già tempo di tornare in campo. Le vacanze, brevi e necessarie per ricaricare le energie dopo una stagione intensa, si sono chiuse rapidamente, lasciando spazio alle prime esibizioni in vista del nuovo anno.
Negli Stati Uniti è andata in scena una sfida amichevole tra il numero uno del mondo e Frances Tiafoe, numero 30 del ranking, in un’atmosfera rilassata e divertita che ha permesso ai due di regalare spettacolo senza la pressione dei tornei ufficiali. A spuntarla è stato proprio Tiafoe, ma più della vittoria a fare notizia sono stati i siparietti nati durante l’incontro.
Gli spettatori, consapevoli dell’occasione leggera, non si sono tirati indietro nel creare momenti di ilarità. A un certo punto un tifoso ha gridato dall’alto degli spalti: “Carlos vuoi sposarmi?”, provocando una risata immediata del murciano e dei presenti. Alcaraz ha fatto fatica a recuperare la concentrazione e il suo avversario non ha certo contribuito a riportarlo alla serietà. Tiafoe ha infatti colto l’assist e, mentre Alcaraz si preparava alla risposta, ha urlato: “Hell no”, cioè “Col cavolo!”.
La reazione dell’americano ha scatenato un’altra ondata di risate, con Carlitos piegato in due e il pubblico a seguirlo. Un clima disteso che richiama un episodio analogo di due anni fa, quando durante un’altra esibizione una tifosa chiese la mano allo spagnolo.
Terminata questa parentesi divertente, Alcaraz è atteso da un’altra esibizione contro Joao Fonseca, prima di iniziare la preparazione seria in vista dell’Australian Open. A Melbourne il tono cambierà: lo spagnolo dovrà ritrovare la massima intensità per affrontare quello che sarà con ogni probabilità uno dei duelli più attesi, il confronto con Jannik Sinner, campione delle ultime due edizioni. Per Carlitos, lì, non ci sarà spazio per le risate.