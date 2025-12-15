Fiorentina, comunicato clamoroso: "Le nostre strade si dividono"

"Noi credevamo di poter intraprendere con questa Proprietà un cammino diverso dall'aver lottato per non retrocedere tre anni su sette di loro gestione e raggiungere come massimo risultato un sesto posto. Il Presidente ci ha fatto capire che tutto 'va bene così ...'. È libero di pensarla come crede ma sappia, o fategli sapere, che a questo punto... NOI NON CI RICONOSCIAMO PIÙ IN QUESTA PROPRIETÀ e pertanto.... LE NOSTRE STRADE SI DIVIDONO. Continueremo per sempre ad essere tifosi della Fiorentina e lotteremo con tutte le nostre forze affinché lo spettro dei 'COSMOS' smetta di aleggiare su Firenze".

Si chiude così un lungo post su Facebook dell'associazione centro coordinamento viola club. "ORA BASTA!!! Riteniamo opportuno intervenire per far conoscere al popolo viola il punto di vista dei club organizzati sulla situazione attuale della Fiorentina. Non è nostro compito suggerire soluzioni per fronteggiare quella che appare a tutti gli effetti 'una caduta libera senza paracadute' - proseguono i tifosi gigliati -. Noi siamo tifosi, siamo l'organizzazione che racchiude il maggior numero di viola club e possiamo perciò lamentare quella che negli ultimi anni è sembrata una deriva molto chiara e lucida da parte della Società, arroccata dentro al bellissimo e costosissimo Viola Park. Elementi fondamentali come 'identità' e 'senso di appartenenza' che in questo momento sarebbero indispensabili, sono stati messi da parte e ritenuti non strategici. L'ostentata indifferenza verso l'Associazione e i Viola club stessi ne è stata la plastica dimostrazione". "Senza dimenticare quella maglia"arancione" di ieri che è sembrata l'ultimo 'sfregio' a Firenze e ai tifosi 'VIOLA' Noi possiamo solo registrare il senso di smarrimento e di disorientamento che sta pervadendo tutto il mondo viola -continua l'associazione centro coordinamento viola club-. Abbiamo paura e siamo terrorizzati all'idea di finire in serie B per di più nell'anno del Centenario".