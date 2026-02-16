Inter-Juve, sfregio di Beppe Sala a Chiellini e Del Piero: "Simulazioni incredibili"

Inter-Juve non finisce mai. Dopo i fattacci di San Siro, Alessandro Bastoni è stato preso di mira dai tifosi - e non solo - per la simulazione che ha indotto l'arbitro a estrarre il secondo giallo a Pierre Kalulu. La Juventus è rimasta in 10 per tutto il secondo tempo e ha infine perso la partita. Qualcuno, come Enrico Letta, ha addirittura chiesto che il difensore nerazzurro venga escluso dai convocati della Nazionale. Bastoni, dopo i tanti commenti negativi ricevuti sui social, ha chiuso tutto.
"Certamente Alessandro Bastoni ha sbagliato, però vedo ex giocatori oggi commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e di Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato quanto accaduto durante Inter-Juve. "Io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, però insomma andiamoci piano con i commenti - aggiunge -, perché scatenano poi una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni ha sbagliato, ma lo sa anche lui, essendo un ragazzo intelligente".
"Bastoni ha fatto un errore ma ha subito una gogna mediatica andata al di là di quando successo. E ricordo che la Juve, con una simulazione in un derby d'Italia del 2021 si qualificò in Champions guadagnando 60-70 milioni… - il commento di Beppe Marotta - Se parliamo di simulazioni, se ne parla da cinquant'anni. È un fatto ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile perché probabilmente è stato esagerato, legato a fattori concomitanti come il braccio di Kalulu e il fischio immediato da parte dell'arbitro. Tutto questo ha portato a una decisione sbagliata, ma l'anno scorso abbiamo perso lo scudetto per un punto e c'è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma a posteriori, un clamoroso calcio di rigore a nostro favore, che avrebbe potuto determinare l'esito finale del campionato, noi ci siamo attenuti alle decisioni. È il mio pensiero, e sono qui a dire che Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato. La repressione non fa parte del mio bagaglio, si può prevenire".