Inter-Juve, sfregio di Beppe Sala a Chiellini e Del Piero: "Simulazioni incredibili"

Inter-Juve non finisce mai. Dopo i fattacci di San Siro, Alessandro Bastoni è stato preso di mira dai tifosi - e non solo - per la simulazione che ha indotto l'arbitro a estrarre il secondo giallo a Pierre Kalulu. La Juventus è rimasta in 10 per tutto il secondo tempo e ha infine perso la partita. Qualcuno, come Enrico Letta, ha addirittura chiesto che il difensore nerazzurro venga escluso dai convocati della Nazionale. Bastoni, dopo i tanti commenti negativi ricevuti sui social, ha chiuso tutto.

"Certamente Alessandro Bastoni ha sbagliato, però vedo ex giocatori oggi commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e di Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato quanto accaduto durante Inter-Juve. "Io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, però insomma andiamoci piano con i commenti - aggiunge -, perché scatenano poi una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni ha sbagliato, ma lo sa anche lui, essendo un ragazzo intelligente".