Spalletti gela Del Piero in tv: "Non ci sono spunti per parlare"

Quando Alex, messo di fronte all’assenza di spunti, si limita infatti a scherzare con un: “Che dire, buona serata, bravo”, Spalletti sorride e prende la parola per lui. Perché, ammette senza giri di parole: “Non è che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare ”. Lo ammette chiaro e tondo il tecnico della Juventus, svelando più del risultato, la frustrazione per una prestazione sotto tono.

Il minimo indispensabile e una qualificazione ai playoff che consente, comunque, di continuare la campagna europea all’ombra della Mole. La Juventus torna da Monaco con un pareggio per 0-0 in una serata piatta e dimenticabile e si garantisce, comunque, il passaggio del turno.

Botta e risposta a distanza tra Luciano Spalletti e Antonio Conte. I due tecnici si sono affrontati nell'ultima part...

Parole nette, che fotografano una Juve grigia, come ha ribadito lo stesso Spalletti poco dopo: “ Siamo andati piano stasera , sotto il livello”, e se da una parte la fase difensiva ha limitato i pericoli, “da metà campo in su dovevamo avere più qualità. Le sostituzioni erano in funzione di dare una chance a chi aveva giocato meno. Noi dovevamo fare come ci eravamo abituati negli ultimi periodi, davanti però avevamo una squadra che riconquistata palla, ti portano a correre e ribaltare di continuo il campo".

La qualità non è mai arrivata contro un Monaco rognoso, capace di far correre gli uomini della Juve per tutto il campo e di rendere sterile ogni tentativo offensivo. E così, tra una battuta e un sorriso imbarazzato in studio, resta la sensazione che questo 0-0 sia un passo indietro più che un punto guadagnato. Del Piero si sforza, prova a creare un momento di leggerezza, ma la sostanza è una sola: una Juventus che, pur passando ai playoff di Champions League, non ha saputo offrire nulla di memorabile. E Spalletti lo ammette, quasi con rassegnazione, “la partita non ha dato spunti”.

A chi gli chiede della possibilità di affrontare il Galatasaray di Osimhen ai playoff, Spalletti risponde esaltando, invece, il centravanti del Monaco: “Vanno affrontati tutti, anche il cliente di stasera non era tanto lentino, è uno che quando strappa riesce a fare 100 metri in 11 secondi. Per questo motivo è una cosa che va affrontata e bisogna usare quella consapevolezza di poter determinare quello che abbiamo davanti".