Escort e calciatori a Milano, "per cosa usavano il gas esilarante": dettagli sconcertanti

A Milano tiene banco il caso-escort. E c'è un motivo molto preciso per cui nel "pacchetto completo" riservato a calciatori, star dello sport (ci sarebbe anche un pilota di Formula 1) e vip di Milano nelle caldissime notti post-partita c'era anche il gas esilarante.
Tra privé, champagne, ragazze che offrivano sesso a pagamento, l'organizzazione criminale metteva sul tavolo anche il protossido d'azoto, volgarmente noto appunto come gas esilarante. "E' usato come sostanza psicoattiva, ma nel contempo non è rilevabile", annotano gli investigatori. In sostanza, non era un pericolo per i controlli anti-doping. Movida selvaggia senza il rischio di venire sanzionati dalla giustizia sportiva.
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Il pacchetto "all inclusive" del dopo-partita prevedeva una serata in un locale di quelli a cinque stelle, una giovane squillo, l'albergo e, appunto, magari anche una "sniffata" di gas esilarante. Il prezzo? "Modico": alcune migliaia di euro, spiccioli per i clienti facoltosi, in particolare calciatori di serie A. Al centro di questo vero e proprio "sistema", una società nata per organizzare eventi, i cui gestori e complici, quattro persone in tutto, da ieri sono agli arresti domiciliari.
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Oltre alle perquisizioni a sei indirizzi diversi, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione e 200 mila euro come presunto profitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi. L'inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, è destinata a creare un certo imbarazzo nel mondo del calcio. Non tanto perché chi trascorre nottate con ragazze a pagamento commetta un reato (non sono indagati), ma per il quadro che viene a galla, che va dal 2024 a quest'anno, e che si aggiunge ad scenari emersi da altre inchieste, come il giro di scommesse illegali, per cui sono attesi anche patteggiamenti, e le violenze e i business illeciti nelle curve.