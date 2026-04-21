Escort e calciatori a Milano, "per cosa usavano il gas esilarante": dettagli sconcertanti

Il pacchetto "all inclusive " del dopo-partita prevedeva una serata in un locale di quelli a cinque stelle, una giovane squillo, l'albergo e, appunto, magari anche una "sniffata" di gas esilarante. Il prezzo? "Modico": alcune migliaia di euro , spiccioli per i clienti facoltosi, in particolare calciatori di serie A. Al centro di questo vero e proprio "sistema", una società nata per organizzare eventi, i cui gestori e complici, quattro persone in tutto, da ieri sono agli arresti domiciliari.

Oltre alle perquisizioni a sei indirizzi diversi, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione e 200 mila euro come presunto profitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi. L'inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, è destinata a creare un certo imbarazzo nel mondo del calcio. Non tanto perché chi trascorre nottate con ragazze a pagamento commetta un reato (non sono indagati), ma per il quadro che viene a galla, che va dal 2024 a quest'anno, e che si aggiunge ad scenari emersi da altre inchieste, come il giro di scommesse illegali, per cui sono attesi anche patteggiamenti, e le violenze e i business illeciti nelle curve.