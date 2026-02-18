Milano-Cortina, "chi mi ha chiesto la maxi-iniezione sul pene": esplode lo scandalo

Sigarette, carboidrati e… filler sul pene? Sembra la barzelletta dell’anno, invece è la storia vera che sta facendo il giro dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Un chirurgo italiano, l’andrologo e sessuologo Alessandro Littara, si è ritrovato improvvisamente nel mezzo di un polverone incredibile per aver raccontato un episodio che ha dell’incredibile.

Secondo il medico, infatti, una persona gli avrebbe chiesto un trattamento a base di acido ialuronico, ben 20 ml di filler “per aumentare peso e volume” nella zona genitale. E qui uno si chiede: ma stiamo parlando di autostima o di calcoli aerodinamici?