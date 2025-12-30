Jannik Sinner vola in Asia con Carlos Alcaraz: occhio a questo appuntamento

Il debutto agonistico dell’azzurro è fissato per gennaio con gli Australian Open, torneo di cui è campione in carica e dove sarà chiamato a difendere un bottino pesantissimo di punti . Prima di Melbourne, però, Sinner tornerà in campo in alcune esibizioni pensate per ritrovare ritmo e sensazioni. Tra queste spicca il “One Million Dollar Point Slam”, evento-esibizione dal format atipico, che mette in palio un premio milionario e prevede un tabellone a eliminazione diretta aperto anche ai non professionisti.

Dopo un periodo di pausa dedicato al recupero, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi nel Principato di Monaco, riprendendo possesso della sua base storica dopo alcune settimane di lavoro a Dubai. Il rientro a Montecarlo segna l’avvio concreto della preparazione verso la nuova stagione, con l’obiettivo di farsi trovare subito pronto nei primi appuntamenti ufficiali del 2026. Il riferimento resta Carlos Alcaraz , attuale numero uno del ranking Atp e avversario con cui Sinner inaugurerà l’anno in un confronto destinato ad attirare l’attenzione globale.

Nel 1973 furono Billie Jean King e Bobby Riggs a sfidarsi, questa volta “la battaglia dei sessi” nel tennis ...

Ancora prima, il 10 gennaio, Sinner e Alcaraz si affronteranno in Corea del Sud in un match-show ad alto impatto mediatico ed economico, uno dei primi veri incroci tra i due nella nuova stagione. Un antipasto che anticipa una rivalità destinata a segnare il 2026. Sul fronte ranking, Melbourne non sarà il momento decisivo per un eventuale sorpasso. Le occasioni migliori arriveranno nei mesi successivi, quando Alcaraz dovrà difendere molti punti conquistati nel 2025, mentre Sinner potrà accumularne senza particolari zavorre in tornei chiave come Rotterdam e i Masters nordamericani.

Fuori dal campo, infine, restano sullo sfondo alcune indiscrezioni legate alla sfera privata, in particolare alla figura di Laila Hasanovic e a voci non confermate sullo stato di salute di Michael Schumacher. Dopo l’incidente del 29 dicembre 2013, la famiglia dell’ex pilota ha mantenuto il massimo riserbo, evitando comunicazioni ufficiali sul suo stato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Laila Hasanovic potrebbe conoscere le reali condizioni di Schumacher per via della relazione avuta in passato con Mick, figlio del campione tedesco. In quel periodo, la modella sarebbe entrata nel ristretto ambito di fiducia della famiglia, avendo la possibilità di vedere da vicino l’ex pilota ed essere informata sul suo stato di salute.