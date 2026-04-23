Belve, clamorosa Elettra Lamborghini: "Quando vedo i maschioni con la tartaruga..."

Belve opposte in tutto, Brigitte Nielsen ed Elettra Lamborghini. La prima, algida e statuaria, icona anni Ottanta dalla vita privata movimentata e tormentata. La seconda, star “pop” contemporanea in tutto e per tutto, con un gusto per la battuta sapida e genuinamente pecoreccia. Entrambe ospiti di Francesca Fagnani su Rai 2, hanno messo a ferro e fuoco lo studio.

La danese Brigitte ha fatto coppia con Sylvester Stallone all’apice della fama e il suo ricordo dell’attore italo-americano è tutto tranne che piacevole: «Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo. Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai». Quando la loro relazione è finita «mi ha distrutto la carriera. Mi ha fatto entrare nella blacklist di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse». Quindi la battuta velenosa: «A letto era più un coniglio... Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto».