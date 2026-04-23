Belve, clamorosa Elettra Lamborghini: "Quando vedo i maschioni con la tartaruga..."

Belve opposte in tutto, Brigitte Nielsen ed Elettra Lamborghini. La prima, algida e statuaria, icona anni Ottanta dalla vita privata movimentata e tormentata. La seconda, star “pop” contemporanea in tutto e per tutto, con un gusto per la battuta sapida e genuinamente pecoreccia. Entrambe ospiti di Francesca Fagnani su Rai 2, hanno messo a ferro e fuoco lo studio.
La danese Brigitte ha fatto coppia con Sylvester Stallone all’apice della fama e il suo ricordo dell’attore italo-americano è tutto tranne che piacevole: «Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo. Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai». Quando la loro relazione è finita «mi ha distrutto la carriera. Mi ha fatto entrare nella blacklist di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse». Quindi la battuta velenosa: «A letto era più un coniglio... Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto».
Belve, Brigitte Nielsen umilia Sylvester Stallone: "A letto? Un coniglio""Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo": Brigitte Nielsen l...
Atomica lo è anche Elettra, che invece esplode eccome. «Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi... ma manco se mi pagassero...». Altro che mangiatrice di uomini, insomma. «Cioè - trasecola la Fagnani - non provava interesse nei loro confronti?». «Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose», risponde candidamente Elettra, che poi (letteralmente) si sbottona senza mostrare imbarazzo alcuno: «Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti». «Tutti chi?», insiste la conduttrice, sempre più di sasso: «Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!».
Gran finale con una perfida domanda a trabocchetto: la cantante modenese deve sciogliere l’acronimo LGBTQ+, lettera per lettera, iniziale per iniziale: «Ogni anno c’è sempre qualcosa di innovativo. Di solito era lesbica, trans, gay e... ma ne manca uno...». «Bisessuale e poi manca la lettera Q», «Queer fino a tre anni fa non c’era. E io andavo ai gay pride ed era LGBTQ+ più... LGBQ... BQ...».