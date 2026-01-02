Luigi Mazzola: "La rivoluzione è qui, cosa aspettarsi dalla nuova Formula 1"

Ingegnere, analizziamo lo scenario delle Formula 1 del prossimo anno partendo dalle power-unit? «Si concretizzerà il più grande cambiamento regolamentare nella storia di questo sport. Le novità interessano proprio i motori che avranno una nuova potenza bilanciata tra il 50% di combustione interna (ICE) e il 50% elettrica».

La rivoluzione della Formula 1 sarà totale nel 2026. Cambierà tutto, sul piano tecnico e dei regolamenti. Per capirci qualcosa abbiamo bussato alla porta dell’ingegner Luigi Mazzola , in Ferrari per decenni e nella squadra corse dei grandi successi di Michael Schumacher, ora competente talent per Sky.

Non sottovaluteremmo i nuovi carburanti che la Fia ha voluto ecosostenibili nella prospettiva di inquinare e consumare meno.

«Sarà decisiva l’affidabilità di queste nuove benzine con le prossime power unit e, in questo senso, sarà decisiva la bontà del carburante scelto dai vari team. La Ferrari ad esempio ha Shell, la Mercedes Petronas, l’Aston Martin la Aramco».

Altre novità nel telaio, nell’aerodinamica e nelle ruote.

«Le monoposto dovranno essere più piccole (passo e larghezza ridotti) e più leggere di 30 kg con lo scopo di diventare più agili e reattive. Le ruote, sempre da 18 pollici, più strette».

E non ci sarà più il famigerato DRS che favoriva i sorpassi in rettilineo.

«Al suo posto ci saranno le ali mobili offrendo una maggiore aderenza e velocità e, in teoria, i sorpassi ci saranno lo stesso. Non dimentichiamo che scomparirà anche l’effetto suolo».

Dopo questa lezione di tecnica, ingegnere, analizziamo che Formula 1 sarà?

«Penso che le macchine saranno più difficili da guidare e il pilota inciderà maggiormente».

Il rapporto monoposto-pilota come sarà suddiviso?

«La macchina inciderà per il 70% e il pilota per il 30%. Ma dipende chi sarà: un Verstappen o anche un Leclerc saranno più decisivi di altri in quel 30%».

E siamo giunti al tasto dolente: la Ferrari. Che 2026 l’attende?

«Solitamente quando ci sono tali cambiamenti regolamentari i team dominanti perdono vantaggio a favore di chi ha avuto problemi negli anni precedenti. Si livella tutto. Ma non sappiamo se sarà così».

Vox populi: il motore 2026 della Ferrari che gira al banco sembra abbia problemi.

«Non ascolterei queste voci, solo a marzo sapremo che Rossa sarà. Certo che i tifosi, dopo 18 anni di sofferenze, aspettano con ansia».