Jannik Sinner, Laila assente a Capodanno? Ecco dov'era...

Jannik Sinner ha accolto il nuovo anno seguendo un copione che ormai è diventato una consuetudine. Niente viaggi lontani o serate mondane, ma una notte di Capodanno trascorsa a Montecarlo, luogo in cui vive stabilmente, circondato da poche persone fidate. Un modo di festeggiare che rispecchia pienamente il suo stile: sobrio, concentrato e già proiettato verso gli impegni sportivi imminenti.

Alla cena erano presenti gli amici di sempre, molti dei quali condividono con lui la residenza nel Principato. A fare da padrone di casa è stato Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023, che ha raccontato il momento sui social con una foto e la frase: “Tradizione. Buon anno a tutti”. Con lui c’erano la moglie Antonella Maraglino e la figlia Ginevra. Intorno al tavolo anche il ciclista Giulio Ciccone, maglia a pois al Tour de France 2023, accompagnato dalla moglie Annabruna Di Iorio, oltre ai piloti Ferrari del Wec, Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco. Un gruppo ristretto e affiatato, unito non solo dall’amicizia ma anche da un rito che si rinnova ogni 31 dicembre, compreso il gesto con pollice e indice che ormai è diventato un segno distintivo condiviso.