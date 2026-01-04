Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Jannik Sinner, la rivelazione choc su Laila: "Ha visto Schumacher"

domenica 4 gennaio 2026
Jannik Sinner, la rivelazione choc su Laila: "Ha visto Schumacher"

1' di lettura

Dal dicembre 2013, quando Michael Schumacher subì un grave incidente sugli sci a Méribel, la famiglia dell'ex campione di Formula 1 ha imposto un silenzio assoluto sulle sue condizioni di salute. Nessun bollettino medico ufficiale, nessuna informazione pubblica: solo pochissimi intimi – come Jean Todt, Luca Badoer e la manager Sabine Kehm – hanno accesso alla sua residenza e alla sua vita privata.Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra le rarissime persone che hanno potuto incontrare Schumacher dopo l'incidente c'è anche Laila Hasanovic, modella danese e attuale compagna di Jannik Sinner. Prima di iniziare la relazione con il tennista italiano numero uno al mondo, Laila è stata fidanzata con Mick Schumacher, figlio di Michael.In quel periodo, la Hasanovic avrebbe guadagnato la piena fiducia di Corinna Schumacher e dell'intera famiglia, ottenendo il raro privilegio di entrare nella casa dell'ex pilota e di vederlo personalmente.

Un accesso riservato a pochissimi, che implica una grande responsabilità data la ferrea privacy imposta attorno a Michael.Laila ha sempre rispettato questa riservatezza, mantenendo il silenzio assoluto anche dopo la fine della relazione con Mick, in linea con la volontà della famiglia Schumacher.Oggi la modella è al fianco di Jannik Sinner, con cui ha trascorso le recenti festività natalizie. Il tennista, dopo un breve riposo in Alto Adige, è tornato alla preparazione in vista dell'esibizione del 10 gennaio a Seoul contro Carlos Alcaraz e, soprattutto, dell'Australian Open, dove punta al terzo titolo consecutivo.

tag
jannik sinner
laila hasanovic
michael schumacher

Ex tennista Sinner, Bertolucci avverte: "La difficoltà maggiore"

La foto Sinner, il posto vuoto alla cena di Capodanno: scoppia il mistero

Tennis Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica

ti potrebbero interessare

Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!"

Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!"

Serie A, l'Atalanta batte la Roma 1 a 0: ritorno amaro per Gasperini

Serie A, l'Atalanta batte la Roma 1 a 0: ritorno amaro per Gasperini

Redazione
Serie A, harakiri Juve: David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1

Serie A, harakiri Juve: David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1

Redazione
Sinner, Bertolucci avverte: "La difficoltà maggiore"

Sinner, Bertolucci avverte: "La difficoltà maggiore"

Redazione