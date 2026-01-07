Libero logo
mercoledì 7 gennaio 2026
Jannik Sinner atterra, Laila è sparita: voci incontrollate a Seul

Jannik Sinner è atterrato a Seul, in Corea del Sud, questo mercoledì, accolto da un saluto partecipe ma discreto da parte di alcuni tifosi all’aeroporto. Il campione altoatesino, numero 1 del ranking ATP, è arrivato senza la fidanzata Laila Hasanovic, accompagnato solo dal suo staff.Quella in Estremo Oriente è la vigilia di un’esibizione molto attesa e controversa: il 10 gennaio Sinner sfiderà Carlos Alcaraz in un match che rappresenta il frame perfetto del tennis contemporaneo.

Una rivalità intensa, un dualismo destinato – secondo molti – a dominare il prossimo decennio, salvo l’emergere di un terzo incomodo che, al momento, non sembra all’orizzonte.L’ultima volta che Sinner e Laila Hasanovic sono stati visti insieme pubblicamente risale a Sesto, in Val Pusteria. Da allora, la modella non ha seguito il tennista in trasferta. In passato, invece, aveva accompagnato Jannik anche in Australia, dove a gennaio difenderà il titolo agli Australian Open.

L’esibizione contro Alcaraz arriva dopo l’ultima sfida ufficiale alle ATP Finals di Torino, dove Sinner dominò lo spagnolo conquistando il trofeo. Carlos, però, conserva ancora il numero 1 del ranking, che Sinner gli ha strappato solo temporaneamente a fine stagione. Di certo la presenza di Laila sugli spalti aiuterebbe Jannik. Con lei ha sempre stupito tutti...

