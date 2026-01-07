Jannik Sinner atterra, Laila è sparita: voci incontrollate a Seul

Jannik Sinner è atterrato a Seul, in Corea del Sud, questo mercoledì, accolto da un saluto partecipe ma discreto da parte di alcuni tifosi all’aeroporto. Il campione altoatesino, numero 1 del ranking ATP, è arrivato senza la fidanzata Laila Hasanovic, accompagnato solo dal suo staff.Quella in Estremo Oriente è la vigilia di un’esibizione molto attesa e controversa: il 10 gennaio Sinner sfiderà Carlos Alcaraz in un match che rappresenta il frame perfetto del tennis contemporaneo.

Una rivalità intensa, un dualismo destinato – secondo molti – a dominare il prossimo decennio, salvo l’emergere di un terzo incomodo che, al momento, non sembra all’orizzonte.L’ultima volta che Sinner e Laila Hasanovic sono stati visti insieme pubblicamente risale a Sesto, in Val Pusteria. Da allora, la modella non ha seguito il tennista in trasferta. In passato, invece, aveva accompagnato Jannik anche in Australia, dove a gennaio difenderà il titolo agli Australian Open.