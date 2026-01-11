Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Serie A, il Napoli non muore mai, 2-2 a San Siro: l'Inter manca l'allungo

domenica 11 gennaio 2026
Serie A, il Napoli non muore mai, 2-2 a San Siro: l'Inter manca l'allungo

1' di lettura

Scott McTominay riprende due volte l'Inter e tiene vive le chance scudetto del Napoli. A San Siro finisce 2-2 con lo scozzese protagonista. Suo malgrado al 9' quando non trattiene un pallone da cui parte l'azione che porta al vantaggio nerazzurro firmato da Dimarco. Ma l'ex Manchester non si demoralizza e al 27' anticipa tutti su un cross di Elmas portando il risultato sull'1-1. Al 73' Inter di nuovo avanti con un rigore concesso per step on foot di Rahmani su Mkhitaryan che porta all'espulsione di Conte per proteste. Sul dischetto si presenta Calhanoglu, che non sbaglia. Sembra finita, ma non è così. È l’81’ quando Politano crossa dalla destra. Il passaggio non è preciso ma Lang riesce a mettere in mezzo poco prima che il pallone termini sul fondo. McTominay raccoglie l’assist e trafigge per la seconda volta Sommer. L'Inter fallisce quindi l'allungo sul Napoli e resta a più +4 in classifica.

tag
serie a
inter
napoli

Espugnato il Bentegodi Serie A, la Lazio passa a Verona: merito di un autogol

Il match Serie A, la Fiorentina frena il Milan: finisce 1-1 al Franchi

Il match delle 12 Parma in rimonta, colpo-salvezza a Lecce: finisce 1-2

ti potrebbero interessare

Serie A, la Lazio passa a Verona: merito di un autogol

Serie A, la Lazio passa a Verona: merito di un autogol

Serie A, la Fiorentina frena il Milan: finisce 1-1 al Franchi

Serie A, la Fiorentina frena il Milan: finisce 1-1 al Franchi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, cosa è successo dopo Seul: "Abbiamo modi diversi"

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, cosa è successo dopo Seul: "Abbiamo modi diversi"

Parma in rimonta, colpo-salvezza a Lecce: finisce 1-2

Parma in rimonta, colpo-salvezza a Lecce: finisce 1-2