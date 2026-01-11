Serie A, il Napoli non muore mai, 2-2 a San Siro: l'Inter manca l'allungo

Scott McTominay riprende due volte l'Inter e tiene vive le chance scudetto del Napoli. A San Siro finisce 2-2 con lo scozzese protagonista. Suo malgrado al 9' quando non trattiene un pallone da cui parte l'azione che porta al vantaggio nerazzurro firmato da Dimarco. Ma l'ex Manchester non si demoralizza e al 27' anticipa tutti su un cross di Elmas portando il risultato sull'1-1. Al 73' Inter di nuovo avanti con un rigore concesso per step on foot di Rahmani su Mkhitaryan che porta all'espulsione di Conte per proteste. Sul dischetto si presenta Calhanoglu, che non sbaglia. Sembra finita, ma non è così. È l’81’ quando Politano crossa dalla destra. Il passaggio non è preciso ma Lang riesce a mettere in mezzo poco prima che il pallone termini sul fondo. McTominay raccoglie l’assist e trafigge per la seconda volta Sommer. L'Inter fallisce quindi l'allungo sul Napoli e resta a più +4 in classifica.