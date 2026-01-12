Kostyuk perde e non dà la mano alla Sabalenka

La numero 1 al mondo Aryna Sabalenka batte Marta Kostyuk 6-4 6-3 al Wta Brisbane, ma la notizia è un’altra: a fine match le due non si sono strette la mano e non si sono fatte fotografare assieme, come da precisa volontà di Kostyuk che nel suo discorso post-partita ha toccato temi commoventi come la situazione della sua Ucraina, evitando accuratamente di fare i complimenti con l’avversaria bielorussa.

Trattasi dell’ennesima puntata del “duello” Sabalenka-Kostyuk, con la tennista ucraina che a giochi fatti ha detto così: «Vivo col dolore nel cuore. Migliaia di persone sono senza luce e acqua calda in questo momento e fuori ci sono -20 gradi. È molto doloroso vivere questa realtà ogni giorno. Mia sorella dorme con 3 coperte a causa del freddo che fa a casa. Sono stata davvero commossa e felice nel vedere così tante bandiere ucraine questa settimana». Nessun riferimento a Sabalenka che, invece, si è ricordata della sua avversaria: «Prima di tutto voglio congratularmi con Marta e il suo team per questo incredibile inizio di stagione. Ti auguro il meglio». Ma niente stretta di mano.