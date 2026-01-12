Inter-Napoli, la sceneggiata di Antonio Conte? Poco prima del calcio d'inizio...

La scintilla scatta nel momento più delicato della notte di San Siro. Antonio Conte esplode dopo la decisione arbitrale che assegna il calcio di rigore all’Inter per il contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan, rivisto al monitor da Daniele Doveri su richiamo del Var. L’annuncio del penalty ai nerazzurri è il punto di non ritorno: il tecnico del Napoli si dirige furioso verso il quarto uomo Colombo, protesta con veemenza e viene immediatamente espulso.

Neppure il cartellino rosso riesce a fermare la sua rabbia. Mentre imbocca le scale che portano agli spogliatoi, Conte continua a sfogarsi davanti alle telecamere, urlando: “Vergogna, vergognatevi!”. Prima ancora aveva manifestato il proprio dissenso con gesti plateali, allontanando con un calcio una bottiglietta a bordocampo. La valutazione arbitrale resta però confermata: per Doveri e Var il pestone del difensore kosovaro sul centrocampista armeno è punibile, nonostante l’azione fosse poi proseguita fino al tiro di Bastoni.

Accompagnato da alcuni membri dello staff, Conte lascia il terreno di gioco, ma la partita è tutt’altro che finita. Il Napoli trova infatti il pareggio con McTominay, autore di una doppietta che riaccende speranze e tensione. A quel punto l’allenatore salentino non resta chiuso negli spogliatoi: torna a seguire la gara da una posizione defilata, nei pressi della zona del calcio d’angolo dove si riscaldano i giocatori dell’Inter, per restare idealmente accanto alla squadra e trasmettere energia nei minuti finali.

Le immagini lo mostrano concentrato, teso, aggrappato a ogni istante del recupero, come se fosse ancora in panchina. Un atteggiamento che racconta la sua voglia di incidere fino all’ultimo respiro. Del resto, l’importanza del risultato era stata chiarita già prima del fischio d’inizio: “Sarà importante non perdere”, aveva detto Politano ai microfoni di Dazn. Un punto pesante, in una notte folle, che lascia invariata la classifica e tiene il Napoli agganciato alla corsa, tra polemiche, emozioni e nervi scoperti.