Como-Milan, esplode il caso-Leao: come lo ha "fatto fuori" Allegri

La vittoria ottenuta al Sinigaglia è di quelle scolpite nel granito, ottenuta con sofferenza, un po’ di fortuna e l’immensa bravura di Mike Maignan. Così, il Milan ha esultato rabbiosamente sotto la curva del settore ospiti a fine partita, per un 3-1 in trasferta che allunga la striscia di partite senza sconfitte e alita sul collo di un’Inter distante appena 3 punti.

Dopo il vantaggio di Kempf, colpo di testa sul calcio d’angolo di Baturina, a rubare la scena ci pensa un episodio che ha fatto esplodere i social. Rafael Leao, già con il pallone tra i piedi e lo sguardo deciso verso il dischetto, si vede sfilare l’occasione dal suo allenatore Massimiliano Allegri. E la storia cambia in un attimo. L’atmosfera è quella dei grandi momenti: tifosi in tensione, Como in svantaggio e un Milan che deve reagire. Ma proprio mentre Rafa ha la palla sul dischetto, Allegri alza la voce dalla panchina e scarica l’onere su Christopher Nkunku.

Con incredulità, Leao si batte le mani sul petto: “Tocca a me”, sembra gridare col corpo, prima di ascoltare il suo allenatore. E Max, con calma olimpica, gli sussurra in pieno stile da bunker rossonero: “Tranquillo Rafa, ho deciso io”. Le parole che gelano i sogni di un bomber e infiammano i fan sui social. Il portoghese non fa scenate, resta lì, perplesso e zitto. Tanto che è Mike Maignan, eterno leader nascosto, a fare da paciere: gli mette una mano sulla spalla e lo invita a “restare tranquillo”. E quando Nkunku va sul pallone, con la tensione alle stelle, il francese trasforma e fa 1-1.