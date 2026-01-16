Como-Milan, Costacurta stronca Leao: "Showman. Non ho mai capito..."

Billy Costacurta parla come ha sempre giocato: diretto, essenziale, senza fronzoli. Lo fa in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in cui ripercorre carriera, maestri e calcio contemporaneo con la lucidità di chi non ha bisogno di proteggere il proprio passato. I numeri, del resto, parlano per lui: 663 presenze con il Milan, terzo nella storia rossonera. "Hai detto niente? È un dato che mi lusinga. Sono dietro a icone come Paolo e Franco", dice, ricordando però anche "seicento e passa partite nonostante i miei limiti".

Limiti che Costacurta non nasconde: "Di testa non ero forte e avevo il pe’ nde ghisa, il piede di ferro. Però ero veloce e sapevo leggere le situazioni". Determinanti gli incontri con Sacchi e Capello. Di Arrigo racconta: "Mi ha insegnato a stare in campo. All’inizio mi sembrava tutto troppo rigido, quasi fiscale". Capello invece "ha lavorato sulla mentalità, sulla costanza".

Quando si parla di grandi allenatori, Billy non ha dubbi: "Carlo. Carlo Ancelotti e poi Pep i più grandi. Subito dietro Cruijff. E Arrigo: Sacchi ha provocato un terremoto, è stato il Rinascimento del calcio". Allegri resta fuori dal podio ma viene promosso: "Max conosce perfettamente il calcio, sa come uscire da ogni situazione".