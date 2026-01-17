Fiorentina, altra tragedia: è morto il presidente Rocco Commisso

Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, è morto nella notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni. A darne notizia è stato il club viola con una nota ufficiale: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso, con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati e oggi tutti ne piangiamo la scomparsa".

La notizia ha sconvolto Firenze e l'intero mondo viola, già colpito negli ultimi anni dalle morti improvvise del capitano Davide Astori, nel 2018, e del dirigente Joe Barone, strettissimo collaboratore di Commisso scomparso nel 2024. Le condizioni di salute di Commisso erano note, ma in città restava viva la speranza di rivederlo presto, di nuovo accanto alla squadra, ai dirigenti e ai tifosi che in lui avevano sempre riconosciuto un carisma fuori dal comune e una visione imprenditoriale solida e ambiziosa.

Nato a Marina di Gioiosa Ionica il 25 novembre 1949, Commisso aveva da poco compiuto 76 anni. Da bambino emigrò con la famiglia negli Stati Uniti, dove costruì una straordinaria carriera imprenditoriale culminata nella fondazione di Mediacom, diventata uno dei colossi mondiali dei sistemi via cavo. Secondo Forbes, il suo patrimonio era stimato in circa 8 miliardi di dollari nell'ottobre 2023. Grande appassionato di calcio, nel 2017 aveva acquistato i New York Cosmos, ma la svolta della sua vita sportiva arrivò il 6 giugno 2019 con l'acquisto della Fiorentina. Con il club viola inseguì a lungo il sogno di un trofeo, sfiorato più volte con due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Nell'ultima estate aveva investito oltre 92 milioni di euro sul mercato, nel tentativo di regalare soddisfazioni ai tifosi nell'anno del centenario, prima di spegnersi mentre la squadra attraversava un momento difficilissimo in campionato. Il suo lascito più tangibile resta il Viola Park, inaugurato nell'estate del 2024 e da lui sempre considerato motivo di profondo orgoglio. Un centro sportivo pensato come "la casa della Fiorentina", destinato a portare per sempre il suo nome. Oltre 20 ettari, 12 campi di allenamento, strutture mediche all'avanguardia, palestre e spazi dedicati al settore giovanile e alla squadra femminile, per un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro. Un progetto che incarna la sua idea di futuro, attenzione ai giovani e amore autentico per Firenze e per la Fiorentina.