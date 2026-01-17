Serie A, Lautaro-gol e l'Inter tenta la fuga: il Napoli riparte ma resta l'emergenza infortuni

L'Inter tenta la fuga, il Napoli resta aggrappato al treno scudetto. E il Milan ora è chiamato a rispondere domenica sera contro il Lecce. Nel sabato di Serie A le big in lotta per il tricolore ottengono due successi in fotocopia, entrambi per 1-0, ma dal significato diverso, anche se di fatto la situazione in classifica resta intatta aspettando l'impegno del Diavolo. La capolista disputa una partita d'autorità a Udine, gioca una prima mezz'ora ad alto ritmo a un livello d'intensità che mette in difficoltà i padroni di casa, piegati da una pregevole combinazione tra Pio Esposito e Lautaro Martinez, a segno con un elegante tocco d'esterno destro, dopo uno slalom gigante in area, su sponda del compagno. L'intesa sempre più solida tra i due attaccanti è la nota lieta per Cristian Chivu al pari della solidità difensiva della sua squadra, attenta a non concedere spazi al prevedibile ritorno dei friulani nella seconda parte del match. L'ingresso in campo nella ripresa di Gueye, ad affiancare il fin lì troppo isolato Davis, dà profondità e peso specifico all'attacco dell'Udinese, ma l'assalto finale di fatto non produce pericoli per Sommer, per un'Inter 'operaia' che infila un altro clean sheet e soprattutto l'ottava vittoria in campionato nelle ultime nove partite.

Per un'Inter che rispedisce il Milan a meno sei c'è un Napoli che aggancia almeno per una notte in classifica i rossoneri al secondo posto. Nell'1-0 inflitto al Sassuolo ci sono però tutte le difficoltà dell'ultimo periodo dei campioni d'Italia, stanchi e affaticati dal calendario che non concede una tregua e da un'emergenza infortuni che continua a 'mietere' vittime. Contro i neroverdi infatti si sono fermati nel secondo tempo anche Elmas, Rrahmani e Politano (gli ultimi due per problemi muscolari da valutare nelle prossime ore). Una notizia che non può far contento Antonio Conte, considerando che all'orizzonte ci sono due match fondamentali per restare in corsa in Champions League e la supersfida di Torino contro la Juventus. Il gol di Lobotka - che non segnava in Serie A da tre anni e mezzo - dopo appena sette minuti con un tiro al volo dal cuore dell'area di rigore approfittando di una respinta di Muric sulla conclusione da posizione defilata di Elmas al momento basta per restare aggrappati al treno scudetto con le unghie e con i denti. Ma il Napoli è in evidente affanno, contro un Sassuolo che ha prodotto tanto ma ha difettato di concretezza, e i nuovi infortuni rischiano di allontanare la luce in fondo al tunnel.