Serie A, Lautaro stende l'Udinese: Inter in testa alla classifica

L'Inter non si ferma più. La capolista infila il secondo 1-0 consecutivo dopo quello con il Lecce battendo di misura in trasferta l'Udinese nel match valido per la 21/a giornata di Serie A. I nerazzurri partono forte e creano diverse occasioni fin dai primi minuti con Lautaro e Dimarco per poi sbloccare il risultato poco prima della mezz'ora con lo stesso Lautaro, che raccoglie la sponda in area di Esposito e con un elegante tocco di esterno destro supera Okoye.

I padroni di casa, il cui unico sussulto nel primo tempo è rappresentato da un tentativo centrale di Piotrowski murato da Sommer, crescono sensibilmente nella ripresa e - complice l'ingresso in campo di un secondo attaccante, Gueye, ad affiancare il troppo isolato Davis - mettono all'angolo gli ospiti nell'ultimo quarto d'ora. L'Inter però non concede spiragli e ottiene una vittoria preziosa, che vale il momentaneo +6 sul Milan e +9 sul Napoli.