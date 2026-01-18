Juve, Spalletti furioso: "Glielo vado a dire", due calciatori nel mirino

La Juve cade a Cagliari (1-0) e allunga la distanza dalle prime della classifica col rischio di perdere anche il quarto posto. A fare da contraltare a una serata speciale della squadra di Pisacane, perfetta dietro anche grazie a un Caprile super, gli sprechi e i limiti in zona gol degli uomini di Spalletti, che chiude il match con cinque attaccanti. Di Mazzitelli il gol che regala al Cagliari tre punti preziosi in chiave salvezza e la festa finale all'Unipol Domus.

"Doveva andare così". È fatalista Luciano Spalletti dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari, che mette fine alla striscia di risultati positivi dei bianconeri e rischia di farli ritrovare quindi dopo la partita della Roma. "Il Cagliari ha meritato perché ha lottato su ogni pallone, si è chiuso bene e ha tentato di ripartire - esordisce l'allenatore della Juve a Sky -. Non siamo riusciti a essere più cattivi, ma ci sono delle partite che devono andare così. Meno sangue marcio ti fai e più libero arrivi alla partita successiva".

Spalletti, però, non lesina critiche ai suoi. Soprattutto a Francisco Conceiçao e Zhegrova per l'atteggiamento tenuto all'ingresso in campo. "Anche se hanno le caratteristiche per entrare nella densità, si lasciano un po' trascinare dalla frenesia e perdono di lucidità - punge -. Conceiçao veniva a fare il mediano, Zhegrova uguale, allontanandosi dalla zona calda dell'area, quindi Kalulu doveva andare a fare la fascia e Kelly uguale dall'altra parte. Sotto questo aspetto qui gli si può andare a dire qualcosa per essere più nei ruoli e nelle posizioni".