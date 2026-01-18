Ibrahimovic, la confessione: "Mi sono c***to addosso"

"Dovevo finire un allenamento sul tapis roulant dopo che mi ero fatto male alle ginocchia. Sei volte due minuti di corsa veloce con tre secondi di pausa. Ero verso la fine, dovevo andare in bagno, ma non potevo fermarmi. Corro, corro, mi sono ca*ato addosso, ma ho continuato a correre, mi sono fissato in testa che dovevo finire. Se imbroglio, imbroglio me stesso. Perdo io, non tu": a raccontarlo è stato Zlatan Ibrahimovic ai microfoni del podcast (Ne)uspjeh prvaka.

L'ex attaccante svedese, oggi Senior Advisor di RedBird nel Milan, ha dunque svelato cosa è successo durante una sessione di recupero sul tapis roulant dopo un infortunio alle ginocchia. Una decisione estrema quella presa, pur di portare a termine la serie. Un'impostazione che Ibra ha detto di essersi portato anche nella vita in generale e nel presente. "Tutto quello che ho vissuto da giocatore mi ha formato anche come uomo. Tutto ciò che ho imparato, che avevo intorno a me, mi hanno reso quello che sono oggi. Vado avanti con quella mentalità, con quella disciplina", ha spiegato.