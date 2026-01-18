Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Ibrahimovic, la confessione: "Mi sono c***to addosso"

di
Libero logo
domenica 18 gennaio 2026
Ibrahimovic, la confessione: "Mi sono c***to addosso"

1' di lettura

"Dovevo finire un allenamento sul tapis roulant dopo che mi ero fatto male alle ginocchia. Sei volte due minuti di corsa veloce con tre secondi di pausa. Ero verso la fine, dovevo andare in bagno, ma non potevo fermarmi. Corro, corro, mi sono ca*ato addosso, ma ho continuato a correre, mi sono fissato in testa che dovevo finire. Se imbroglio, imbroglio me stesso. Perdo io, non tu": a raccontarlo è stato Zlatan Ibrahimovic ai microfoni del podcast (Ne)uspjeh prvaka. 

L'ex attaccante svedese, oggi Senior Advisor di RedBird nel Milan, ha dunque svelato cosa è successo durante una sessione di recupero sul tapis roulant dopo un infortunio alle ginocchia. Una decisione estrema quella presa, pur di portare a termine la serie. Un'impostazione che Ibra ha detto di essersi portato anche nella vita in generale e nel presente. "Tutto quello che ho vissuto da giocatore mi ha formato anche come uomo. Tutto ciò che ho imparato, che avevo intorno a me, mi hanno reso quello che sono oggi. Vado avanti con quella mentalità, con quella disciplina", ha spiegato. 

tag
zlatan ibrahimovic

Segreti svelati Milan, perché Allegri non guarda mai i rigori: chi c'è dietro

Rossoneri Milan, Mexes-choc: "Ibrahimovic mi ha traumatizzato. Si tremava..."

Cosa sarà Milan, scarsa competenza e poca umiltà: una squadra senza futuro

ti potrebbero interessare

Serie A, Fiorentina: colpo salvezza a Bologna nel nome di Commisso

Serie A, Fiorentina: colpo salvezza a Bologna nel nome di Commisso

Juve, Spalletti furioso: "Glielo vado a dire", due calciatori nel mirino

Juve, Spalletti furioso: "Glielo vado a dire", due calciatori nel mirino

Juve ko, Spalletti sbotta in diretta con Hernanes: "Quello che dite lì"

Juve ko, Spalletti sbotta in diretta con Hernanes: "Quello che dite lì"

Sinner sbrocca in allenamento: Australian Open, allerta massima

Sinner sbrocca in allenamento: Australian Open, allerta massima