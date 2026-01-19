Australian Open, dramma-Kecmanovic: dopo il lutto, in campo così

Avrebbe potuto incontrare Flavio Cobolli, ma al secondo turno degli Australian Open l'argentino Martin Etcheverry se la vedrà con il britannico Arthur Fery, numero 185 al mondo che ha approfittato dei problemi di stomaco del romano per mettere a segno la prima sorpresa del torneo.

Anche il sudamericano, numero 61 del ranking Apt, ha avuto la strada spianata al primo turno: il suo avversario Miomir Kecmanovic ha infatti affrontato il primo slam dell'anno in condizioni psicologiche deficitarie e in campo si è infatti arresto anche se solo al quinto set con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 3-6 6-4, in tre ore e 57 minuti in campo.

Il serbo ha poi spiegato a pubblico e giornalisti cosa c'è dietro la sua crisi, con tre sconfitte in tre match in questo 2026: "È così, come va va. In questo momento il tennis non è la cosa più importante per me. Gioco quanto posso".

Il motivo? Un grave lutto che l'ha colpito recentemente: "A Natale ho perso mia nonna, quindi… è questo". La testa, insomma, era altrove: "Ho dato tutto quello che potevo, il massimo. Mi dispiace non essere riuscito a farcela alla fine. Dopo un brutto primo set ho mostrato un buon livello di gioco ed energia. Lui poi ha servito meglio, soprattutto nel quinto set. Purtroppo è finita così".

Nelle prime settimane dell'anno Kecmanovic ha perso a Hong Kong contro Muller e ad Adelaide contro Vacherot. "L'unica cosa positiva è che non ho mollato: né ad Adelaide né qui. Almeno ho combattuto fino alla fine".