Novak Djokovic, l'sms a Carlos Alcaraz fa calare il gelo: "Dobbiamo parlare"

Novak Djokovic ha iniziato il suo Australian Open con il sorriso, lasciando trasparire ottime sensazioni dopo il successo all’esordio contro Pedro Martinez. Il serbo, apparso rilassato e brillante, guarda già avanti al prossimo impegno con il toscano Francesco Maestrelli — reduce dal convincente successo contro il francese Terence Atmane — ma nel frattempo si concede anche qualche battuta su uno dei temi più chiacchierati delle ultime ore: il nuovo servizio di Carlos Alcaraz.

Alcuni filmati circolati sui social hanno infatti acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi, mettendo in evidenza come il gesto al servizio del murciano presenti evidenti somiglianze con quello di Djokovic. Un dettaglio tecnico che non è sfuggito allo stesso Nole, il quale ha reagito con grande ironia alla notizia. Lontano da qualsiasi polemica, il dieci volte campione a Melbourne ha scelto la strada della battuta, contattando direttamente il giovane rivale.

Djokovic non ha nascosto di riconoscersi in quelle modifiche e ha raccontato con il sorriso il primo scambio di messaggi tra i due: "Appena ho visto il servizio gli ho mandato un messaggio dicendogli: ‘Sai, dobbiamo parlare dei diritti d’autore’", ha raccontato il serbo. Un tono scherzoso che ha accompagnato anche il loro incontro dal vivo nel torneo australiano, quando Nole ha rincarato la dose con un’altra provocazione bonaria: "Poi, quando l'ho incontrato qui, gli ho detto che dobbiamo discutere di una percentuale sulle sue vincite — ha raccontato — Per ogni ace mi aspetto, sai, un tributo a me. Per ogni ace che farà qui. Quindi vediamo se rispetterà i patti”.

Dietro le battute, però, traspare anche una forma di orgoglio: essere fonte d’ispirazione per un talento come Alcaraz è il segno di un’eredità tecnica ancora ben presente nel circuito. Al di là del clima disteso, il campione serbo è consapevole che la corsa al 25° Slam passerà inevitabilmente dai confronti con i primi due giocatori del ranking. L’esperienza resta una delle sue armi principali, in un equilibrio sottile tra ambizione, lucidità e la consapevolezza di vivere il torneo partita dopo partita.