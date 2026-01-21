Champions League, l'Atalanta spreca il vantaggio e si fa ribaltare dall'Athletic Bilbao

L'Atalanta si ferma al cospetto dell'Athletic Bilbao. Dopo tre successi di fila, i bergamaschi cadono in casa nella serata di Champions. I baschi si impongono in rimonta (2-3) nell'incontro valido per la settima giornata della fase campionato. La Dea si porta in vantaggio al 16’ con l’incornata di Scamacca. Nella ripresa il Bilbao reagisce con Guruzeta (58’), Serrano (70') e Navarro (74’). Nel finale la squadra di Palladino accorciano le distanze con Krstovic (88'). In classifica Atalanta ferma a quota 13, l’Athletic Bilbao sale a 8 punti.