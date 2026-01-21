Libero logo
Champions League, Juve-Benfica 2-0: gol di Thuram e raddoppio di McKennie

mercoledì 21 gennaio 2026
Con due gol nella ripresa firmati da Thuram e McKennie la Juventus supera 2-0 il Benfica di Mourinho nel match valido per la settima giornata del girone di Champions League. Grazie a questa vittoria i bianconeri salgono a 12 punti in classifica, gli stessi dell'Inter, assicurandosi con certezza un posto ai playoff e mantenendo un piccolissimo spiraglio per l'accesso diretto agli ottavi. I portoghesi, che nel finale hanno fallito un rigore con Pavlidis, scivolato al momento di calciare, restano invece fermi a quota 6, a un passo dall'eliminazione dalla manifestazione.

Champions League, l'Atalanta spreca il vantaggio e si fa ribaltare dall'Athletic Bilbao

L'Atalanta si ferma al cospetto dell'Athletic Bilbao. Dopo tre successi di fila, i bergamaschi cadono in casa ne...
