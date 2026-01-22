Juventus-Benfica, Spalletti fuori controllo con la giornalista: "Ci avete fatto due p*** così"

"Mi è piaciuta perché abbiamo giocato un po' al di sotto di quello che avevamo fatto vedere nelle ultime partite, poi però di là c'era il Benfica. E lei è così attenta che saprà un po' di storia. Sono state diverse le partite che non siamo riusciti a vincere contro il Benfica. Sennò vi riporto tutti a Bodo, dove ci avete fatto tutti due p*** così perché si doveva stravincere a Bodo e poi si vede i risultati che fa contro le squadre contro le quali gioca. Ora non si avrà mica paura anche del Bodo Glimt? E che discorsi sono?".
Luciano Spelletti, dopo il successo per 2 a 0 contro il Benfica, si è preso una piccola rivincita contro i giornalisti. Il tecnico bianconero ha ricordato alcune parole dei media dopo la vittoria in extremis contro il Bodo Glimt. La stessa squadra norvegese che è stata capace di battere il Manchester City di Pep Guardiola. Insomma, come ha ricordato Spalletti in Champions non esistono partite semplici.
"Scarse conoscenze di quello che succede - ha proseguito Spalletti -, si può togliere per forza qualcosa per dare addosso a qualcuno: è partita difficile. Una partita difficile dove abbiamo vinto secondo me meritatamente. Sono stati bravi i calciatori come sempre a ribaltare un paio di situazioni perché poi ha avuto un finale di primo tempo e un inizio di secondo tempo complicati ma un po' determinati anche da noi perché abbiamo perso dei palloni troppo facilmente per quello che è il calcio che dobbiamo giocare. E poi lì la pressione, il pubblico comincia a rumoreggiare, la posta in palio altissima come avete detto voi e può darsi che venga un pochettino di frenesia".
