Juventus-Benfica, Spalletti fuori controllo con la giornalista: "Ci avete fatto due p*** così"

"Mi è piaciuta perché abbiamo giocato un po' al di sotto di quello che avevamo fatto vedere nelle ultime partite, poi però di là c'era il Benfica. E lei è così attenta che saprà un po' di storia. Sono state diverse le partite che non siamo riusciti a vincere contro il Benfica. Sennò vi riporto tutti a Bodo, dove ci avete fatto tutti due p*** così perché si doveva stravincere a Bodo e poi si vede i risultati che fa contro le squadre contro le quali gioca. Ora non si avrà mica paura anche del Bodo Glimt? E che discorsi sono?".

Luciano Spelletti, dopo il successo per 2 a 0 contro il Benfica, si è preso una piccola rivincita contro i giornalisti. Il tecnico bianconero ha ricordato alcune parole dei media dopo la vittoria in extremis contro il Bodo Glimt. La stessa squadra norvegese che è stata capace di battere il Manchester City di Pep Guardiola. Insomma, come ha ricordato Spalletti in Champions non esistono partite semplici.