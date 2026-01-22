Jannik Sinner, demolisce in tre set Duckwort: poi "umilia" Vagnozzi...

" Ogni partita è molto difficile , sono contento di essere al terzo turno. Ho risposto bene e servito nel modo giusto, sono contento della mia prestazione. So che Duckworth ha avuto tante operazioni in passato e sono felice di rivederlo qui ad alto livello , gli auguro il meglio per la stagione", ha detto Sinner.

"La preparazione? Mi sento davvero bene, dipende anche da come va la partita e in base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo - ha spiegato il numero 2 al mondo -. Sono contento della preparazione fatta, sia il mio corpo che la mia mente stanno molto bene e non c'è miglior modo di iniziare la stagione in un torneo speciale come questo", ha aggiunto. C'è stato spazio per un commento sul suo prossimo avversario, lo statunitense Eliot Spizzirri: "L'ho guardato un po' anche l'anno scorso, è molto aggressivo e serve molto bene. Ho visto la sua partita di oggi. Vediamo cosa succede, non ho mai giocato contro di lui e non lo conosco ancora benissimo", ha spiegato Sinner. Infine, anche uno sfottò al suo coach Simone Vagnozzi: "La palla corta di rovescio va rodata… Ci laverò sopra con Vagnozzi, che ha perso al secondo turno del 1 Point Slam ma ha una grande mano".