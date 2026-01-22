Jannik Sinner, demolisce in tre set Duckwort: poi "umilia" Vagnozzi...

Jannik Sinner accede al terzo turno degli Australian Open, imponendosi senza problemi sull'australiano James Duckwort, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il numero 2 al mondo, campione delle ultime due edizioni del primo slam dell'anno, al terzo turno affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 Atp, che, dopo aver eliminato il brasiliano Joao Fonseca (28), si è imposto sul cinese Yibing Wu al quinto set dopo 3 ore e 45 minuti di gioco.
"Ogni partita è molto difficile, sono contento di essere al terzo turno. Ho risposto bene e servito nel modo giusto, sono contento della mia prestazione. So che Duckworth ha avuto tante operazioni in passato e sono felice di rivederlo qui ad alto livello, gli auguro il meglio per la stagione", ha detto Sinner.
Jannik Sinner, clamoroso: il "like" con cui Laila Hasanovic lo irrideIl completino che Jannik Sinner sta sfoggiando sul cemento degli Australian Open sta facendo molto discutere. In effetti...
"La preparazione? Mi sento davvero bene, dipende anche da come va la partita e in base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo - ha spiegato il numero 2 al mondo -. Sono contento della preparazione fatta, sia il mio corpo che la mia mente stanno molto bene e non c'è miglior modo di iniziare la stagione in un torneo speciale come questo", ha aggiunto. C'è stato spazio per un commento sul suo prossimo avversario, lo statunitense Eliot Spizzirri: "L'ho guardato un po' anche l'anno scorso, è molto aggressivo e serve molto bene. Ho visto la sua partita di oggi. Vediamo cosa succede, non ho mai giocato contro di lui e non lo conosco ancora benissimo", ha spiegato Sinner. Infine, anche uno sfottò al suo coach Simone Vagnozzi: "La palla corta di rovescio va rodata… Ci laverò sopra con Vagnozzi, che ha perso al secondo turno del 1 Point Slam ma ha una grande mano".