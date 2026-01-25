Giovanni Franzoni e il clamoroso messaggio di Sinner: "Persona spontanea"

Giovanni Franzoni è emerso come la nuova stella dello sci maschile italiano. In pochissimi giorni ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel super-G di Wengen e ha fatto il bis trionfando nella prestigiosa discesa libera di Kitzbühel, sogno di ogni velocista. Questi successi storici, datati gennaio 2026, lo hanno reso ancora più popolare e lo proiettano come protagonista in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Franzoni, nato nel 2001 in provincia di Brescia, è coetaneo di Jannik Sinner (entrambi del 2001, a quattro mesi e mezzo di distanza). Da bambini si sfidarono sugli sci: nel 2009, a San Sicario, Sinner vinse la gara giovanile, mentre Franzoni si piazzò dodicesimo.

Dopo aver preso strade diverse – uno nel tennis, l’altro nello sci – entrambi hanno raggiunto l’élite nei rispettivi sport e da tempo si sentono regolarmente.Il legame è riemerso dopo le recenti vittorie di Franzoni. In un’intervista a Sky Sport, lo sciatore ha raccontato le chiacchierate social con Sinner, iniziate grazie a un articolo sulla loro storia passata: “Jannik è una grandissima persona, è un grande sportivo. Mi ha scritto complimenti, campione”. Franzoni ha descritto l’emozione del primo contatto: “Quando ho ricevuto il primo messaggio da lui, mi sono detto…cavolo. Ha iniziato a seguirmi, e ci siamo sentiti, mi ha lasciato anche il suo numero, ogni messaggio può darmi la carica e significa che ho fatto qualcosa di buono se mi ha scritto. Si vede che è una persona spontanea”.Sinner, noto appassionato di sci (vincitore di gare giovanili e amico di Lindsey Vonn), ha seguito Franzoni su Instagram e gli ha inviato messaggi di incoraggiamento, inclusa una dedica social. Il legame tra i due campioni italiani rappresenta un bel crossover tra sport, con reciproca ammirazione e supporto.