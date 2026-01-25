Libero logo
Australian Open, Luciano Darderi si "accascia" in diretta tv: "Scusate"

domenica 25 gennaio 2026
Gli Australian Open sono storicamente lo Slam più estenuante a livello fisico, con condizioni climatiche durissime aggravate dal cambiamento climatico, che rendono opprimente il caldo per atleti preparatissimi. Nel 2026 a Melbourne, il sabato è stato particolarmente brutale per i tennisti.Jannik Sinner ha faticato non poco per battere Eliot Spizzirri, beneficiando della “regola del caldo” che ha sospeso l’incontro al momento giusto, permettendogli di recuperare.

Lo stesso Sinner ha ammesso di essere stato fortunato: “Sono stato molto fortunato”, riferendosi alla sospensione che gli ha dato una mano.Luciano Darderi, in crescita e autore del suo miglior Slam in carriera, ha eliminato Karen Khachanov (favorito alla vigilia per classifica e superficie) in quattro set. Dopo la partita, durante un’intervista in diretta TV, è stato travolto da fortissimi crampi.

Come mostrano le immagini, si è abbassato per stirare la gamba, confortato dai conduttori, in preda al dolore. In quel momento ha detto: si è scusato, anche se non ne aveva motivo, per l’accaduto improvviso e feroce.L’episodio ha evidenziato platealmente gli strascichi del caldo eccessivo, che colpiscono anche a distanza di ore dalla fine del match. Darderi ha involontariamente dimostrato le difficoltà fisiche estreme che i giocatori affrontano agli Australian Open.

luciano darderi

Leonardo Iannacci
Redazione
Redazione