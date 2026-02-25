Sinner-Alcaraz, occhio a Darderi: "Uno è un bravo ragazzo..."

Nel tennis siamo pienamente, e ormai da tempo, entrati nell'era di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due fuoriclasse destinati, con discreta approssimazione, a dominare il circuito negli anni a venire. E ad esprimersi sui due campioni e sulla loro rivalità è Luciano Darderi, uno che li conosce a fondo.

L’italo-argentino, oggi sempre più a suo agio anche lontano dalla terra battuta, ha scelto il Sudamerica come base di lavoro in questa fase della stagione. Proprio dal continente sudamericano ha raccontato al cileno La Tercera il suo rapporto con i primi due giocatori del ranking ATP, soffermandosi sull’aspetto tecnico e anche su quello umano.

"Ogni volta che posso, cerco di allenarmi con Alcaraz e Sinner", ha premesso Darderi. "Cerco di allenarmi con loro perché è molto importante per la mia crescita. Sono ragazzi molto umili, delle brave persone". Entrando nel merito delle differenze, Darderi ha tracciato un ritratto preciso. "Alcaraz è un bravo ragazzo, di buona famiglia", ha sottolineato. Poi ha allargato lo sguardo al gruppo azzurro: "Invece con Sinner, Musetti e gli altri italiani il rapporto è solido. È un bel gruppo di persone, molto umano, vado molto d’accordo con loro anche al di là del tennis".