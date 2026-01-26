Sinner cerca di vedere Musetti, disastro in palestra

Sta giocando contro Luciano Darderi, ma forse la mente di Jannik Sinner è già a Lorenzo Musetti, l'altro azzurro che sta convincendo agli Australian Open. Il carrarino ha infatti battuto il forte americano Taylor Fritz qualificandosi ai quarti di finale del primo slam della stagione.

Un po' per curiosità, un po' per tifo, un po' per "studiarlo", alla vigilia del derby azzurri il numero 2 al mondo ha così deciso di sintonizzare la tv e vedersi il match dell'amico. Nella "pancia" della Rod Laver Arena il numero 2 al mondo si è così sottoposto alle tradizionali sedute di riscaldamento in palestra. E mentre svolge il suo blando training quotidiano le videocamere della palestra lo riprendono intento a compulsare i tasti del televisore per sintonizzarlo sulla partita di Musetti. Niente da fare: nella foga, Jannik arriva a spegnere lo schermo e si ritrova costretto a chiedere aiuto al fido fisioterapista Alejandro Resnicoff. Un inedito "goffo" Sinner il cui video è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Nel frattempo, però, la copetina è tutta per Musetti, che per la prima volta si qualifica ai quarti a Melbourne. Il numero 5 al mondo ha vinto nettamente contro Fritz in tre set con il risultato di 6-2, 7-5, 6-4 in poco più di due ore di gioco. La partita perfetta di Lorenzo, magistrale nella lettura tattica dell'incontro: tante variazioni, poco ritmo concesso all'avversario e un servizio efficace nei momenti chiave. Musetti non ha commesso sbavature, ha dominato il primo parziale e poi risolto i due successivi set più equilibrati. Al quarto di finale Slam numero 4, Musetti diventa il terzo italiano di sempre a raggiungere i quarti in tutti i major. Adesso lo attende Novak Djokovic: appuntamento mercoledì sulla Rod Laver Arena.