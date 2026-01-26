Jannik Sinner liquida Darderi: il punto che fa perdere la testa anche a Luciano

Missione compiuta per Jannik Sinner e stavolta altro che colpi di calore, altro che polemiche: l'azzurro numero 2 al mondo batte nel derby italiano la sorpresa degli Australian Open Luciano Darderi in tre set, senza incertezze.

Il risultato, 6-1 6-3 7-6 (2) in 2 ore e 11 minuti di gioco spiega a sufficienza il dominio tecnico, tattico e mentale del due volte vincitore a Melbourne, che approda così ai quarti di finale come poche ore prima l'altro italiano Lorenzo Musetti, che ha travolto il forte americano Taylor Fritz anche lui in tre set. Ora al prossimo turno Sinner dovrà vedersela con il vincitore della sfida tra Ben Shelton, testa di serie numero 8, e Casper Ruud, numero 12 del tabellone.

A differenza del turno precedente contro l'americano Spizzirri, assai sofferto e segnato da gravi problemi di crampi e velenosi sospetti sulla applicazione della cosiddetta "heat rule" (la sospensione del match quando la temperatura è troppo alta) e la copertura del campo da gioco (tutto da regolamento, ma secondo gli hater ovviamente solo una manovra per favorire il fenomeno di San Candido), Sinner contro l'italo-argentino ha dato il meglio di sé, mettendo a segno sette punti consecutivi al tie break e ben 19 ace in totale in partita, segno che il lavoro specifico svolto sul servizio durante gli allenamenti di fine 2025 sta già dando i suoi frutti.

Iconica la reazione di Luciano all'ennesimo servizio vincente di Jannik, sul 4-3 nel secondo set. Due ace di fila: dopo il primo Darderi allarga le braccia, dopo il secondo non può far altro che sorridere.

