Crans Montana, disastro svizzero: discesa horror, Vonn ko rischia i Giochi

venerdì 30 gennaio 2026
La discesa di cdm di Crans Montana è stata definitivamente annullata perché ritenuta troppo pericolosa. Dopo un'ora dalla partenza erano infatti scese solo sei atlete e tre di queste e sono cadute con altrettante interruzioni, tra loro anche la campionessa Usa Lindsey Vonn - 41 anni e leader della classifica di disciplina - che si è rialzata da sola ma zoppicando e toccandosi ripetutamente il ginocchio sinistro.

Sulla discesa libera di Crans-Montana, iniziata con un momento di raccoglimento per le 40 vittime (anche sei cittadini italiani) dell'incendio del bar-pub 'Le Constellation' la notte di Capodanno, nel pomeriggio la giuria deciderà se domani sarà recuperata oppure se far disputare il supergigante come da programma iniziale. L'ultima gara di discesa libera prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 farà in ogni caso discutere per le difficoltà nell'incastrare il calendario di Coppa in una stagione olimpica.

Delle prime sei atlete, solo tre hanno raggiunto il traguardo. L'austriaca Nina Ortlieb invece è caduta dopo poche porte atterrando contro le reti restando fortunatamente illesa. La norvegese Marte Monsen nella caduta ha perso gli sci ma anche casco e occhiali. È stata trasportata in ospedale in elicottero. Scesa con il pettorale 6, Vonn dopo essersi sbilanciata nell'atterraggio di un salto, è scivolata finendo nelle reti. Per alcuni minuti è rimasta dentro le reti, poi, aiutata dai soccorritori e allenatori, si è rialzata e lentamente, sciando, è arrivata al traguardo. Vonn, che gareggia con una protesi al ginocchio destro, è apparsa zoppicante a seguito della torsione del ginocchio sinistro avvenuta nella caduta. Le condizioni di Lindsey sono ancora in corso di valutazione. 

