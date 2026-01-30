Adriano Panatta, l'affondo contro Shelton: "Contro Sinner sembrava..."

Adriano Panatta non si nasconde e, come spesso accade, va oltre la spiegazione più semplice. L’infortunio che ha costretto Lorenzo Musetti al ritiro continua a far discutere e l’ex campione azzurro, nel corso di una telefonata con Paolo Bertolucci, ha provato a leggere l’episodio con uno sguardo più ampio, senza fermarsi alla sola sfortuna. “Sull’aspetto della sfiga siamo tutti d’accordo”, esordisce Panatta, che però subito aggiunge un elemento chiave: “Non è la prima volta che accade, credo sia addirittura la quinta volta che si fa male quando gioca contro i fortissimi”.

L’ex numero uno italiano ricorda alcuni precedenti e invita alla riflessione: “Mi ricordo, ad esempio, a Parigi, a Wimbledon, ora in Australia. Quindi bisogna farsi due domande”. Secondo Panatta, il problema è anche strutturale: “Lorenzo gioca ogni scambio senza riuscire a chiudere in fretta e ogni punto per lui è sudato sotto ogni aspetto, fisico e mentale”. E conclude con una visione più ampia sul tennis moderno: “Ormai c’è un’esasperazione fisica senza controllo”.