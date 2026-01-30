Jannik Sinner, Novak Djokovic fa l'impresa: vince in 5 set e vola in finale

Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open. Il campione serbo si aggiudica la semifinale contro il numero 2 del mondo Jannik Sinner in cinque set, dopo oltre quattro ore di gioco, con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 e sfiderà domenica lo spagnolo Carlos Alcaraz. Niente da fare per Sinner che non potrà difendere il titolo dello Slam australiano, essendo reduce da cinque successi consecutivi sul serbo, tra i quali anche la semifinale del 2024 a Melbourne.

"Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita. Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci". E' un fiume in piena Novak Djokovic dopo aver conquistato la finale degli Australian Open. L'undicesima a Melbourne dove contro Alcaraz avrà la possibilità di mettere in bacheca il suo 25° Slam in carriera. "Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io - aggiunge il serbo - so giocare a quel livello. Ho visto la partita di Alcaraz, che partita incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato. E' come se avessi vinto, ma lotterò contro il n° 1 del mondo e spero di avere ancora benzina".