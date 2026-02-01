Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo in campo: si accascia a terra

di
Libero logo
domenica 1 febbraio 2026
Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo in campo: si accascia a terra

1' di lettura

Orrore in campo. Il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva interista. Sospesa la partita al 49esimo. L'estremo difensore si è accasciato a terra e l'arbitro ha interrotto subito il gioco. Per fortuna, dopo una manciata di minuti si è ripreso e la partita è ricominciata sul punteggio di 2 a 0 per l'Inter. Ma ora i tifosi temono delle brutte conseguenze, come la sconfitta a tavolino. 

"È stato un episodio brutto anche per uno con la mia esperienza. Sono qui per stigmatizzare un gesto insulso e antisportivo. Lo sport ha di per sé valori che sono ben lontani da ciò che abbiamo visto oggi. Può darsi che il gesto sia isolato, ma le autorità sono al lavoro". Queste le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese. "Noi abbiamo il compito di fare anche cultura e prevenire queste situazioni. Condanniamo nel modo più sentito questo episodio. È grazia alla professionalità di Audero se la partita è potuta proseguire", ha aggiunto Marotta.

tag
cremonese
inter
emil audero

Derby lombardo Inter, tutto facile con la Cremonese: il derby lombardo finisce 2 a 0

La stagione spaziale Federico Dimarco, la stagione spaziale: un mancino che piaceva a pochi

All'ultimo respiro Trubin, il gol del portiere del Benifca terrorizza l'Inter: ecco perché

ti potrebbero interessare

Inter, tutto facile con la Cremonese: il derby lombardo finisce 2 a 0

Inter, tutto facile con la Cremonese: il derby lombardo finisce 2 a 0

Redazione
Jannik Sinner, il campanello d'allarme: cosa succede dopo 3 ore e 50 minuti

Jannik Sinner, il campanello d'allarme: cosa succede dopo 3 ore e 50 minuti

Redazione
Como, l'Atalanta in 10 strappa uno 0 a 0: Nico Paz sbaglia un rigore

Como, l'Atalanta in 10 strappa uno 0 a 0: Nico Paz sbaglia un rigore

Jannik Sinner, Fabio Fognini azzera il contestatore: "Mica contro di me!"

Jannik Sinner, Fabio Fognini azzera il contestatore: "Mica contro di me!"

Redazione