Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo in campo: si accascia a terra

Orrore in campo. Il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva interista. Sospesa la partita al 49esimo. L'estremo difensore si è accasciato a terra e l'arbitro ha interrotto subito il gioco. Per fortuna, dopo una manciata di minuti si è ripreso e la partita è ricominciata sul punteggio di 2 a 0 per l'Inter. Ma ora i tifosi temono delle brutte conseguenze, come la sconfitta a tavolino.

"È stato un episodio brutto anche per uno con la mia esperienza. Sono qui per stigmatizzare un gesto insulso e antisportivo. Lo sport ha di per sé valori che sono ben lontani da ciò che abbiamo visto oggi. Può darsi che il gesto sia isolato, ma le autorità sono al lavoro". Queste le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese. "Noi abbiamo il compito di fare anche cultura e prevenire queste situazioni. Condanniamo nel modo più sentito questo episodio. È grazia alla professionalità di Audero se la partita è potuta proseguire", ha aggiunto Marotta.