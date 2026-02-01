Libero logo
Inter, tutto facile con la Cremonese: il derby lombardo finisce 2 a 0

domenica 1 febbraio 2026
Inter, tutto facile con la Cremonese: il derby lombardo finisce 2 a 0

L’Inter supera la Cremonese, allunga a quattro vittorie la serie positiva in campionato e torna a nove punti di vantaggio sul Napoli mentre attende la sfida di Bologna che vedrà impegnato il Milan secondo in classifica. Per gli uomini di Cristian Chivu ennesima prova superata in un match condotto in porto senza particolari patemi nonostante alcune novità di formazione, come Davide Frattesi che il tecnico rumeno ha virtualmente tolto dal mercato, schierandolo al fianco di Zielinski e Sucic nell’11 iniziale. In attacco, a fare compagnia a Lautaro, Pio Esposito che prosegue nel suo percorso di crescita. La partita si decide nel primo tempo: è il 16’ quando Lautaro incorna alle spalle di Audero su calcio d’angolo battuto da Dimarco.

Al 31’ il raddoppio di Zielinski con una grande conclusione dal limite dell’area. L’Inter sale così a 55 punti (e lascia la Cremonese a 23), potendosi permettere il lusso di guardare con serenità al match del Milan di martedì sera. Al Dall’Ara i ragazzi di Massimiliano Allegri se la vedranno con un Bologna orfano di vittorie da due turni e desideroso di riprendere la sua corsa verso la qualificazione a una delle competizioni europee. La classica partita ad alto rischio che i rossoneri dovranno affrontare con la concentrazione e la disponibilità a soffrire mostrata all’Olimpico contro la Roma.

Perdere punti significherebbe rendere ancora più ardua la lotta per lo scudetto, oltre che trovarsi il Napoli più vicino. Il tutto mentre si avvicina il gong sulla sessione invernale del calciomercato. Beppe Marotta prima della partita di Cremona ha fatto capire che l’Inter non ha particolari urgenze. “Non abbiamo l'ansia di colmare delle lacune, se non l'infortunio di Dumfries. All'orizzonte non c'erano delle opportunità. Abbiamo fatto un sondaggio per Diaby, ma il suo club ci ha comunicato che vuole tenerlo e la cosa si è fermata lì", ha spiegato. 

