Jannik Sinner, la sentenza di Dario Puppo: "Alcaraz spietato, lui invece..."

Il trionfo di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 segna un capitolo importante nella storia del tennis: lo spagnolo ha battuto Novak Djokovic in finale con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5, completando a soli 22 anni il “Career Slam”, il prestigioso record di aver vinto tutti e quattro i Major. Ne ha parlato Dario Puppo, conduttore di Tennismania su OA Sport, commentando: “L’epilogo degli Australian Open è stato quello che appariva inevitabile, anche se si può dire che lo spagnolo l’abbia scampata bella in semifinale. Le tre ultime giornate degli Australian Open con tutti i big e le big arrivate in fondo sono state bellissime, con due finali di alto livello”.

Il giornalista ha sottolineato la maturità di Alcaraz, pur non ritenendolo al massimo: “Carlos non l’ho visto incredibile come agli US Open. Ha giocato bene, lasciando qualche possibilità qua e là. Quando vede una goccia di sangue, anche minima, ne approfitta. È spietato”. Sul confronto con Jannik Sinner, Puppo evidenzia differenze di carattere e approccio: “Sinner invece, quando capisce che deve farsi sentire, lo fa, ma non gli viene naturale. Per quello che fa vedere, si capisce che può perdere solo contro Alcaraz o un Nole a livelli stellari”.