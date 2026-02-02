Adriano Panatta insultato, rivolta per le critiche a Jannik Sinner: cosa sta succedendo

"Il diavolo doveva essere seduto in prima fila, in uno o due passaggi della telecamera mi è sembrato perfino di scorgerlo - ha premesso Adriano Panatta parlando del match tra Nole e Jannik Sinner -. Comunque era lì, e faceva il tifo per Djokovic, che deve essere uno dei suoi figli prediletti. Se tanto mi dà tanto, aspettiamoci di vederlo in campo per altri dieci anni, il serbo. Con la sua aria da crotalo tennista, di quelli che mostrano ancora dopo dieci bastonate, ma se ti danno un morso, sei spacciato. Pensavo di aver visto tutto, nel tennis, ma la resurrezione di Nole, davvero non me l'aspettavo. L'avevo osservato con Musetti, lui sì che avrebbe meritato di vincere, e non avrei scommesso tre centesimi sul vecchio campione ormai a un passo dai 39 anni fare la differenza siano altri, a noi sconosciuti".

Siamo sicuri che Panatta, nel momento in cui ha preso carta e penna - metaforiche s'intende - per scrivere un commento su Jannik Sinner e Novak Djokovic, non si sarebbe mai aspettato di scatenare una rivolta contro sé stesso. Per carità, forse l'immagine di Nole figlio del diavolo è un po' eccessiva. Ma si tratta pur sempre di una sorta di licenza poetica a opera di uno dei commentatori più autorevoli di tennis che abbiamo in Italia e del tennista italiano più forte di sempre. Il popolo dei social, però, non perdona.

ma per fare questi discorsi ignobili, #Panatta era nei file di #EpsteinFiles ?

demoni, serpenti, diavoli..

ma come cazzo siete ridotti?

non vi vergognate? io da italiana mi vergogno per voi.#AustralianOpen pic.twitter.com/KaQEQ7P1wm — lauraReevi (@LauraReevi50320) February 1, 2026

Una valanga di appassionati di tennis si sono fiondati su X per manifestare tutto il loro disappunto sulle parole di Panatta: "Ma per fare questi discorsi ignobili, Panatta era nei file di Epstein? Demoni, serpenti, diavoli... ma come cazz*** siete ridotti? Non vi vergognate? io da italiana mi vergogno per voi", "Io delusa da Panatta che non è mai diventato numero 1 al mondo ma penso che campi bene lo stesso", "Panatta non considera Jannik un fuoriclasse (quale invece è, se non per altro anche solo per quello che ha vinto): per lui sono veramente forti solo i giocatori di tocco, che scendono a rete, che fanno volée a go-go. Per lui Lendl era solo un buon giocatore…", "Peccato che però in Italia uno così non lo abbiamo mai avuto. Ringraziamo che c’è e che è la prima volta che abbiamo visto un italiano vincere Wimbledon perché sennò eravamo fermi a 50 anni fa con Il Roland Garros di Panatta", "Che finaccia Panatta", "Panatta è solo un gran rosicone che ha vinto ben poco ai suoi tempi il n1 l'ha visto col binocolo e si permette il lusso di sparare a zero", "This is unacceptable from Adriano Panatta", "Panatta è sempre stato un uomo mediocre e ogni volta che apre bocca non fa che confermarlo".